Vilgustė Gustaitytė Rygoje Europos jaunimo triatlono taurės etape finišavo 12-a

Vaikinų lenktynėse Jonas Saulius Jonaitis buvo 36-as (1:01:51 val.), Algimantas Smolskas – 41-as (1:03:14), Arimantas Sakalas – 50-as (1:05:03), Rokas Martinaitis – 52-as (1:05:39), o Justinas Babkinas – 54-as (1:07:16) tarp 59 dalyvių. Nugalėjo vokietis Christianas Ache‘as (57:11), aplenkęs amerikietį Isaacą Lamprechtą (57:23) bei vokietį Henry Haagą (57:29).
Merginų varžybose, kur startavo tik 16 sportininkių, Vilgustė Gustaitytė buvo 12-a (1:12:33), o Lėja Bubulaitė – 15-a (1:13:26). Greičiausia buvo filipinietė Kira Ellis (1:05:07), aplenkusi belgę Lucą Vanderbruggen (1:05:17) bei vokietę Sarah Walter (1:05:22).
Tiek vaikinams, tiek merginoms reikėjo nuplaukti 750 m, dviračiu nuvažiuoti 22 km ir nubėgti 5,1 km.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!