  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Vilgustė Gustaitytė Rygoje Europos jaunimo triatlono taurės etape finišavo 12-a

2025-08-16 17:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-16 17:33

Rygoje (Latvija) šeštadienį surengtas atviros Europos jaunimo triatlono taurės etapas, kuriame varžėsi ir lietuviai.

Lietuvos triatlono federacijos nuotr. | Organizatorių nuotr.

Rygoje (Latvija) šeštadienį surengtas atviros Europos jaunimo triatlono taurės etapas, kuriame varžėsi ir lietuviai.

0

Vaikinų lenktynėse Jonas Saulius Jonaitis buvo 36-as (1:01:51 val.), Algimantas Smolskas – 41-as (1:03:14), Arimantas Sakalas – 50-as (1:05:03), Rokas Martinaitis – 52-as (1:05:39), o Justinas Babkinas – 54-as (1:07:16) tarp 59 dalyvių. Nugalėjo vokietis Christianas Ache‘as (57:11), aplenkęs amerikietį Isaacą Lamprechtą (57:23) bei vokietį Henry Haagą (57:29).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Merginų varžybose, kur startavo tik 16 sportininkių, Vilgustė Gustaitytė buvo 12-a (1:12:33), o Lėja Bubulaitė – 15-a (1:13:26). Greičiausia buvo filipinietė Kira Ellis (1:05:07), aplenkusi belgę Lucą Vanderbruggen (1:05:17) bei vokietę Sarah Walter (1:05:22).

Tiek vaikinams, tiek merginoms reikėjo nuplaukti 750 m, dviračiu nuvažiuoti 22 km ir nubėgti 5,1 km.

