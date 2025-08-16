Emilijus Krakauskas pelnė įvartį Šveicarijoje

Lietuvis pelnė įvartį dar pirmajame kėlinyje ir buvo padidinęs komandos persvarą iki 2:0. E. Krakauskas žaidė antrajame ekipos penkete.
E. Krakauskas praktiškai visą savo karjerą rungtyniauja Šveicarijoje ir tik 2011/12 m. sezone, kuomet jam buvo 14-15 metų, rungtyniavo Latvijos ir Lietuvos jaunimo komandose. Beveik visą savo profesionalią karjerą antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje praleidęs lietuvis 2020/21, 2021/22 ir 2022/23 m. sezonuose žaidė ir aukščiausioje Šveicarijos lygoje, tačiau po 2022 m. pirmose sezono rungtynėse patirtos sunkios kelio traumos kol kas į ją nesugrįžo.
Praėjęs sezonas lietuviui buvo labai permainingas. Vasarą E. Krakauskas dalyvavo „EHC Olten“ klubo peržiūroje, vėliau persikėlė į kitą tos pačios antrosios Šveicarijos lygos komandą „EHC Visp“ (21 rungtynės, 1 įvartis), o sezono viduryje papildė „EHC Chur“ gretas, kurioje per 23 rungtynes įmušė 1 įvartį ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus, o komandos žygis baigėsi ketvirtfinalyje.
„EHC Arosa“ – istorinė Šveicarijos ledo ritulio komanda, ilgus metus rungtyniavusi žemesnėse šalies lygose. 2005–2019 m. klubas žaidė „Swiss Division 1“ pirmenybėse – tai buvo ketvirtoji pagal pajėgumą Šveicarijos ledo ritulio pakopa. Nuo 2019 m. komanda perėjo į „MyHockey League“ (MSL), kuri yra trečioji šalies lyga, laikoma pusiau profesionalia ir artima profesionaliam lygmeniui. Šioje lygoje „EHC Arosa“ rungtyniavo 2019–2025 m. sezonuose, o praėjusiame sezone pralaimėjo tik finale, bet pirmą kartą klubo istorijoje iškopė į antrą pagal pajėgumą šalies divizioną.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!