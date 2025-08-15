Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Lukas Žukauskas karjerą tęs naujame Rumunijos ledo ritulio klube

2025-08-15 22:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-15 22:44

Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinės narys – 27-erių Lukas Žukauskas – klubinę karjerą tęs aukščiausioje Rumunijos lygoje, tik dabar jau gins nebe Galacio CSM, o „HC Haromszeki Agyusok" garbę.

Lukas Žukauskas | Tito Pacausko nuotr.

Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinės narys – 27-erių Lukas Žukauskas – klubinę karjerą tęs aukščiausioje Rumunijos lygoje, tik dabar jau gins nebe Galacio CSM, o „HC Haromszeki Agyusok“ garbę.

0

„Lukas pasirašė kontraktą su mūsų klubu! Sveikas atvykęs, Lukai! Linkime tau sėkmingo ir produktyvaus sezono. Pirmyn!“, – rašoma „HC Haromszeki Agyusok“ pranešime.

View this post on Instagram

A post shared by Háromszéki Ágyúsok (@haromszekiagyusok)

L. Žukauskas Rumunijoje pasitiks antrą sezoną iš eilės. Praėjusiame sezone lietuvis buvo vienas iš CSM komandos lyderių (32 rungtynės, 23 įvarčiai, 24 rezultatyvūs perdavimai). Vėliau L. Žukauskas prisijungė prie Lietuvos vyrų rinktinės ir su ja laimėjo pasaulio čempionato I-ojo diviziono B grupės turnyro auksą.

Praėjusiame Rumunijos lygos sezone CSM užėmė 6-ą vietą, o „HC Haromszeki Agyusok“ pasirodė šiek tiek sėkmingiau – buvo 5-a.

