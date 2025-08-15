Lukas Žukauskas karjerą tęs naujame Rumunijos ledo ritulio klube

„Lukas pasirašė kontraktą su mūsų klubu! Sveikas atvykęs, Lukai! Linkime tau sėkmingo ir produktyvaus sezono. Pirmyn!“, – rašoma „HC Haromszeki Agyusok“ pranešime.
View this post on InstagramREKLAMAREKLAMA
L. Žukauskas Rumunijoje pasitiks antrą sezoną iš eilės. Praėjusiame sezone lietuvis buvo vienas iš CSM komandos lyderių (32 rungtynės, 23 įvarčiai, 24 rezultatyvūs perdavimai). Vėliau L. Žukauskas prisijungė prie Lietuvos vyrų rinktinės ir su ja laimėjo pasaulio čempionato I-ojo diviziono B grupės turnyro auksą.
Praėjusiame Rumunijos lygos sezone CSM užėmė 6-ą vietą, o „HC Haromszeki Agyusok“ pasirodė šiek tiek sėkmingiau – buvo 5-a.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!