49-erių Ronnie O‘Sullivanas Saudo Arabijoje sužaidė dvi idealias partijas ir įėjo į snukerio istoriją

Saudo Arabijoje vykstančio „Saudi Arabia Masters“ snukerio turnyro pusfinalyje R. O‘Sullivanas (5-a vieta pasaulio reitinge) 6:3 įveikė tautietį Chrisą Wakeliną. R. O‘Sullivanas net du kartus per vieną šio mačo sesiją sužaidė idealias partijas, kai surinko po 147 taškus. Nors tam tikromis aplinkybėmis snukeryje įmanoma viršyti šį taškų skaičių (varžovui užsidirbus baudą), bet 147 taškai sutartinai yra vadinami snukerio maksimumu standartinėje partijoje.
R. O‘Sullivanas tapo pirmu žaidėju snukerio istorijoje, kuris per vieną sesiją sužaidė dvi idealias partijas. Įdomu tai, kad anglas nė vienos idealios partijos nebuvo sužaidęs 7 metus, o dabar per vieną vakarą tuo pasižymėjo 2 kartus. Tuo pačiu R. O'Sullivanas tapo vyriausiu žaidėju istorijoje, oficialiame mače sužaidusiu bent vieną idealią partiją.
Kiek anksčiau šiemet pasaulio čempionato kvalifikacijoje Jacksonas Page'as per vieną mačą sužaidė 2 idealias partijas, bet jis tai padarė ne vienos sesijos metu: pirmą idealią partiją sužaidė sekmadienį, o antrą – pirmadienį.
„Manau, kad niekada gyvenime nežaidžiau taip gerai. Bent jau kalbant apie oficialius mačus. Tiesą pasakius, aš neįsivaizduoju, kaip man tai pavyko ir iš kur atsirado šita forma“, – stebėjosi R. O‘Sullivanas.
Anglui už įspūdingą pasirodymą atiteko 180,333 tūkst. svarų sterlingų (beveik 209 tūkst. eurų) premija.
