Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Alvarezo puikus įvartis nepadėjo: „Atletico“ startavo „La Liga“ čempionate pralaimėjimu prieš „Espanyol“

2025-08-18 00:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-18 00:24

Ispanijos „La Liga“ pirmenybėse nesėkmingai sezoną pradėjo Madrido „Atletico“

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Ispanijos „La Liga“ pirmenybėse nesėkmingai sezoną pradėjo Madrido „Atletico“

REKLAMA
0

Ispanijos sostinės klubas nesugebėjo išlaikyti persvaros ir 1:2 nusileido „Espanyol“ komandai.

Pirmajame kėlinyje fantastišką įvartį pelnė Julianas Alvarezas. Argentinietis puikiu baudos smūgiu įsuko kamuolį į viršutinį vartų kampą oponentams nepalikdamas jokių šansų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po pertraukos J. Alverezas buvo netoli dublio. Po gražios „Atletico“ kombinacijos, jis atsidūrė vienas prieš vartininką, bet jo smūgis atsitrenkė į varų virpstą.

REKLAMA
REKLAMA

Neišnaudoję savo progos „Atletico“ buvo nubausti. Po baudos smūgio netoli vartų kamuolį palietęs Miguelis Rubio sugebėjo jį nukreipti į vartų tinklą.

REKLAMA

Su lygiosiomis „Espanyol“ nebuvo linkę taikstytis. Puikiu smūgiu galva krisdamas Pere Milla pasiuntė kamuolį tokia trajektorija, kad Janas Oblakas nesugebėjo niekuo padėti savo komandai.

Tvarkaraštis:

Turnyrinė lentelė:

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų