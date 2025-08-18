Alvarezo puikus įvartis nepadėjo: „Atletico“ startavo „La Liga“ čempionate pralaimėjimu prieš „Espanyol“

Ispanijos sostinės klubas nesugebėjo išlaikyti persvaros ir 1:2 nusileido „Espanyol“ komandai.
Pirmajame kėlinyje fantastišką įvartį pelnė Julianas Alvarezas. Argentinietis puikiu baudos smūgiu įsuko kamuolį į viršutinį vartų kampą oponentams nepalikdamas jokių šansų.
Po pertraukos J. Alverezas buvo netoli dublio. Po gražios „Atletico“ kombinacijos, jis atsidūrė vienas prieš vartininką, bet jo smūgis atsitrenkė į varų virpstą.
Neišnaudoję savo progos „Atletico“ buvo nubausti. Po baudos smūgio netoli vartų kamuolį palietęs Miguelis Rubio sugebėjo jį nukreipti į vartų tinklą.
Su lygiosiomis „Espanyol“ nebuvo linkę taikstytis. Puikiu smūgiu galva krisdamas Pere Milla pasiuntė kamuolį tokia trajektorija, kad Janas Oblakas nesugebėjo niekuo padėti savo komandai.
