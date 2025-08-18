Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

„Milan“ įveikė Bari ir pateko į „Copa Italia“ kitą etapą

2025-08-18 00:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-18 00:18

„Milan“ klubas užtikrintai žengė į kitą „Copa Italia“ etapą.

Christianas Pulisicius | Scanpix nuotr.

„Milan“ klubas užtikrintai žengė į kitą „Copa Italia“ etapą.

0

„Milan“ namuose 2:0 nugalėjo „Bari“ komandą.

Į priekį „Milan“ įsiveržė jau rungtynių pradžioje. Po sėkmingai pakelto aukšto kamuolio vienas netoli vartų buvęs Rafaelis Leao galva pasiuntė kamuolį į vartus.

Iš karto po pertraukos savo meistriškumą demonstravo ir Christianas Pulisičius. Jis iš pradžių įsiveržė į baudos aikštelę, o vėliau gavęs kamuolį atgal jį susistabdė bei apsisukęs šovė į varžovų vartus.

Po keitimo aikštėje 65-ąją minutę pasirodė ir Luka Modričius. Veteranui tai buvo oficialus debiutas naujame klube

Kitame taurės etape „Milan“ lauks akistata su „Lecce“.

