Alcarazas Sinsinatyje įveikė Zverevą ir po pergalės nedelsdamas sugrįžo į kortą treniruotei

Pirmojo seto pradžioje A. Zverevas buvo konkurencingas. Vokietis ketvirtajame geime turėjo puikų šansą perimti iniciatyvą, bet, pirmaudamas 40:0, nerealizavo 3 „break pointų“. C. Alcarazas savo progos sulaukė septintajame geime, kai susikūrė 2 „break pointus“, laimėjo vokiečio padavimų seriją ir įgijo pergalingą pranašumą.
Tenisininkai antrojo seto pradžioje apsikeitė laimėtomis varžovo padavimų serijomis, o vėliau A. Zverevas ėmė jaustis vis prasčiau. C. Alcarazas tuo pasinaudojo ir mačą užbaigė pelnydamas net 16 taškų iš eilės. A. Zverevas tuo metu jau sunkiai pastovėjo ant kojų. Panašu, kad jam pasireiškė tos pačios problemos kaip ankstesniame mače, kai vokietis skundėsi, jog jam svaigo galva ir buvo sunku įkvėpti oro.
„Niekada nėra lengva žaisti, kai matai, jog varžovas turi problemų, ypač kai tenka susitikti su tokiu geru žaidėju ir geru žmogumi. Mes su Alexanderiu labai gerai sutariame. Šio mačo pradžioje abu rodėme labai aukštą žaidimo lygį, bet tada pastebėjau, kad jis ėmė jaustis prastai. Tuo metu ėmiau galvoti ne apie savo žaidimą, o apie varžovo savijautą. Gaila, kad mačo pabaiga buvo tokia – Alexanderiui aš galiu tik palinkėti sveikatos“, – sakė C. Alcarazas.
Pačiam ispanui problemų su sveikata Sinsinatyje nekyla. Nepraėjus nė valandai po laimėto pusfinalio ispanas grįžo į kortą ir surengė treniruotę, tobulindamas padavimo techniką.
Practice Makes Perfect! 👌
20:20
Carlos Alcaraz defeats Zverev to reach the Cincinnati Open final
21:12
Carlos Alcaraz back on the practice courts working on the serve #CincyTennis pic.twitter.com/8OjxXVYma2REKLAMAREKLAMA— Tennis TV (@TennisTV) August 17, 2025
C. Alcarazas pirmadienį finale nuo 22 val. žais svajonių mačą prieš italą Janniką Sinnerį (ATP-1).
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Tiesiogines turnyro transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!