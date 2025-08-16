Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Coco Gauff Sinsinatyje krito po nervingo mačo: 16 dvigubų klaidų, trankyta raketė ir dar vienas pralaimėjimas Jasminei Paolini

2025-08-16 11:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-16 11:05

Sinsinatyje (JAV) tęsiasi elitinis WTA 1000 serijos „Cincinnati Open“ moterų teniso turnyras, kuriame antroji pasaulio raketė amerikietė Coco Gauff padarė net 62 klaidas bei 12 dvigubų klaidų, laužė savo raketę ir nervingame ketvirtfinalyje per 2 val. 3 min. 6:2, 4:6, 3:6 pralaimėjo italei Jasminei Paolini (WTA-6).

Coco Gauff | Scanpix nuotr.

Sinsinatyje (JAV) tęsiasi elitinis WTA 1000 serijos „Cincinnati Open“ moterų teniso turnyras, kuriame antroji pasaulio raketė amerikietė Coco Gauff padarė net 62 klaidas bei 12 dvigubų klaidų, laužė savo raketę ir nervingame ketvirtfinalyje per 2 val. 3 min. 6:2, 4:6, 3:6 pralaimėjo italei Jasminei Paolini (WTA-6).

0

Praėjusiais metais turnyrą laimėjusi C. Gauff šįkart pasitraukė anksti dėl daugybės klaidų. Tuo metu J. Paolini pati per vidurį mačo krito ant žemės ir buvo priversta ledais šaldyti traumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

21-erių C. Gauff per mačą padarė net 16 dvigubų klaidų ir 62 neišprovokuotas klaidas. Jos kova baigėsi trečiajame sete, kai jau pirmame geime pralaimėjo savo padavimą padariusi net tris dvigubas klaidas.

C. Gauff nusivylimas tęsėsi – ji mosikavo rankomis netikėdama tuo, kas vyksta, o tada trenkė raketę į žemę prieš grįždama prie galinės linijos.

„Stengiausi kovoti dėl kiekvieno taško ir tai suveikė, – po pergalės sakė J. Paolini. – Esu labai laiminga.“

Tai buvo trečias iš eilės amerikietės pralaimėjimas J. Paolini šiemet – italė ją nugalėjo ir Romoje, ir ketvirtfinalyje Štutgarte. Viso C. Gauff ir J. Paolini tarpusavio rezultatas siekia 2-3 italės naudai.

Romos turnyre Andy Roddickas ir Jimas Courieris kritikavo C. Gauff smūgius dešine ranka ir klaidų skaičių – tą kartą ji padarė 55 neišprovokuotas klaidas, kai J. Paolini vos 20.

Pusfinalyje J. Paolini sekmadienį susitiks su Veronika Kudermetova (WTA-36), kuri per 1 val. 5 min. 6:1, 6:2 nugalėjo prancūzę Varvarą Grachevą (WTA-103).

WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 5,153 mln. JAV dolerių.

