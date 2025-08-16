Coco Gauff Sinsinatyje krito po nervingo mačo: 16 dvigubų klaidų, trankyta raketė ir dar vienas pralaimėjimas Jasminei Paolini

Praėjusiais metais turnyrą laimėjusi C. Gauff šįkart pasitraukė anksti dėl daugybės klaidų. Tuo metu J. Paolini pati per vidurį mačo krito ant žemės ir buvo priversta ledais šaldyti traumą.
21-erių C. Gauff per mačą padarė net 16 dvigubų klaidų ir 62 neišprovokuotas klaidas. Jos kova baigėsi trečiajame sete, kai jau pirmame geime pralaimėjo savo padavimą padariusi net tris dvigubas klaidas.
C. Gauff nusivylimas tęsėsi – ji mosikavo rankomis netikėdama tuo, kas vyksta, o tada trenkė raketę į žemę prieš grįždama prie galinės linijos.
„Stengiausi kovoti dėl kiekvieno taško ir tai suveikė, – po pergalės sakė J. Paolini. – Esu labai laiminga.“
Tai buvo trečias iš eilės amerikietės pralaimėjimas J. Paolini šiemet – italė ją nugalėjo ir Romoje, ir ketvirtfinalyje Štutgarte. Viso C. Gauff ir J. Paolini tarpusavio rezultatas siekia 2-3 italės naudai.
Romos turnyre Andy Roddickas ir Jimas Courieris kritikavo C. Gauff smūgius dešine ranka ir klaidų skaičių – tą kartą ji padarė 55 neišprovokuotas klaidas, kai J. Paolini vos 20.
Pusfinalyje J. Paolini sekmadienį susitiks su Veronika Kudermetova (WTA-36), kuri per 1 val. 5 min. 6:1, 6:2 nugalėjo prancūzę Varvarą Grachevą (WTA-103).
WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 5,153 mln. JAV dolerių.
