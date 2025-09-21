Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Sūduva“ išlaiko intrigą kovoje dėl bronzos

2025-09-21 21:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 21:13

Lietuvos futbolo A lygoje svarbiu laimėjimu džiaugėsi Marijampolės „Sūduva“. 29-ojo turo dvikovoje svečiuose marijampoliečiai 1:0 nugalėjo Gargždų „Bangą“.

Nauris Petkevičius | fksuduva.lt nuotr.

Lietuvos futbolo A lygoje svarbiu laimėjimu džiaugėsi Marijampolės „Sūduva". 29-ojo turo dvikovoje svečiuose marijampoliečiai 1:0 nugalėjo Gargždų „Bangą".

0

Davido Afonso kariauna kiek sėkmingiau pradėjo rungtynes, ilgiau kontroliavo kamuolį, bet praleido įvartį 14-ąją minutę. Nesėkmingai sužaidus savo aikštės pusėje, svečiai išvystė ataką, kurią įvarčiu pavertė Nauris Petkevičius.

Tiesa, „Sūduva“ galėjo gana greitai praleisti įvartį. Aktyviai viso mačo metu žaidęs Sherwinas Seedorfas atliko smūgį į vartų plotą, bet į startinę sudėtį grįžęs Ignas Plūkas komandą išgelbėjo.

Po pertraukos svečiai skyrė daugiau dėmesio gynybai ir nuslopino visus varžovų išpuolius.

