„Sūduva“ išlaiko intrigą kovoje dėl bronzos

Davido Afonso kariauna kiek sėkmingiau pradėjo rungtynes, ilgiau kontroliavo kamuolį, bet praleido įvartį 14-ąją minutę. Nesėkmingai sužaidus savo aikštės pusėje, svečiai išvystė ataką, kurią įvarčiu pavertė Nauris Petkevičius.
Tiesa, „Sūduva“ galėjo gana greitai praleisti įvartį. Aktyviai viso mačo metu žaidęs Sherwinas Seedorfas atliko smūgį į vartų plotą, bet į startinę sudėtį grįžęs Ignas Plūkas komandą išgelbėjo.
Po pertraukos svečiai skyrė daugiau dėmesio gynybai ir nuslopino visus varžovų išpuolius.
