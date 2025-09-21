Kalendorius
LFF taurės finalo repeticija pasibaigė sunkia „Hegelmann“ pergale

2025-09-21 19:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 19:38

29-asis Lietuvos futbolo A lygos turas tęsėsi „Aukštaitijos“ stadione, kur susitiko vietos „Panevėžys“ ir Kauno rajono „Hegelmann“. Šią savaitę ekipos iškovojo pergales FPRO LFF taurės pusfinalyje ir po savaitės susitiks finale, o šiandien minimaliu rezultatu 1:0 (0:0) pergalę šventė „Hegelmann“ futbolininkai.

Wesley | Valdo Knyzelio nuotr.

29-asis Lietuvos futbolo A lygos turas tęsėsi „Aukštaitijos" stadione, kur susitiko vietos „Panevėžys" ir Kauno rajono „Hegelmann". Šią savaitę ekipos iškovojo pergales FPRO LFF taurės pusfinalyje ir po savaitės susitiks finale, o šiandien minimaliu rezultatu 1:0 (0:0) pergalę šventė „Hegelmann" futbolininkai.

0

Pirmasis rimtesnis gaisras kilo svečių aikštės pusėje – po Roko Rasimavičiaus perdavimo Marko Bačaninas smūgiavo į apatinį tolimąjį vartų kampą, tačiau smūgį atrėmė vartininkas Vincentas Šarkauskas.

Kėlinio viduryje gerą galimybę išvesti komandą į priekį turėjo Njoya Abdelas Kaderas – Donatas Kazlauskas perėmė kamuolį ir perdavimu surado puolėją iš Kamerūno, tiesa, pastarojo smūgį atrėmė Vytautas Černiauskas. Netrukus vartininkui teko padirbėti ir su D. Kazlausko smūgiu iš už baudos aikštelės.

38-ąją minutę po standartinės situacijos pavojingai smūgiavo Salomonas Kouadio, o kamuolys prašvilpė visai šalia V. Šarkausko ginamų vartų virpsto.

Antrajame kėlinyje komandoms trūko tikslumo ir buvo galima pagalvoti, kad susitikimas baigsis be įvarčių. Vis dėlto tikslią ataką 84-ąją minutę surengė Andriaus Skerlos auklėtiniai, o tiksliu smūgiu antrose rungtynėse iš eilės pasižymėjo po keitimo pasirodęs Wesley Gabrielis.

Mėlynai balti su 56 taškais užtikrintai žengia 2-oje pozicijoje, o panevėžiečių sąskaitoje 38 taškai ir 7-oji vieta.

