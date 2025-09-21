LFF taurės finalo repeticija pasibaigė sunkia „Hegelmann“ pergale

Pirmasis rimtesnis gaisras kilo svečių aikštės pusėje – po Roko Rasimavičiaus perdavimo Marko Bačaninas smūgiavo į apatinį tolimąjį vartų kampą, tačiau smūgį atrėmė vartininkas Vincentas Šarkauskas.
Kėlinio viduryje gerą galimybę išvesti komandą į priekį turėjo Njoya Abdelas Kaderas – Donatas Kazlauskas perėmė kamuolį ir perdavimu surado puolėją iš Kamerūno, tiesa, pastarojo smūgį atrėmė Vytautas Černiauskas. Netrukus vartininkui teko padirbėti ir su D. Kazlausko smūgiu iš už baudos aikštelės.
38-ąją minutę po standartinės situacijos pavojingai smūgiavo Salomonas Kouadio, o kamuolys prašvilpė visai šalia V. Šarkausko ginamų vartų virpsto.
Antrajame kėlinyje komandoms trūko tikslumo ir buvo galima pagalvoti, kad susitikimas baigsis be įvarčių. Vis dėlto tikslią ataką 84-ąją minutę surengė Andriaus Skerlos auklėtiniai, o tiksliu smūgiu antrose rungtynėse iš eilės pasižymėjo po keitimo pasirodęs Wesley Gabrielis.
Mėlynai balti su 56 taškais užtikrintai žengia 2-oje pozicijoje, o panevėžiečių sąskaitoje 38 taškai ir 7-oji vieta.
