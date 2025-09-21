Kalendorius
Rugsėjo 21 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Gineitis liko ant suolo Italijoje, Jonušaitė pasižymėjo Belgijoje

2025-09-21 18:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 18:11

Sekmadienį Italijos „Serie A“ lygoje saugas Gvidas Gineitis liko ant „Torino“ klubo suolo ir nuo jo stebėjo, kaip jo klubas namuose 0:3 pralaimėjo Bergamo „Atalanta“ klubui.

Gvidas Gineitis | Klubo nuotr.

0

Tuo metu šeštadienį Belgijoje dar vieną įvartį įmušė puolėja Rimantė Jonušaitė. Puolėja pasižymėjo jau ketvirtose rungtynėse iš eilės, o jos ginamas Briuselio „Anderlecht“ klubas šįkart namuose 6:0 sutriuškino „Genk“ moterų komandą.

R. Jonušaitė pelnė penktąjį rungtynių įvartį 54 minutę.

Latvijos lygoje sekmadienį Edvinas Girdvainis žaidė visas rungtynes ir padėjo „Liepaja“ klubui išvykoje 1:0 įveikti „Grobina“ ekipą, kurios gretose visas 90 minučių žaidė Rolandas Baravykas.

Tiesa, abu lietuviai šiose rungtynėse gavo po geltoną kortelę. R. Baravykas – 42 minutę, o E. Girdvainis – 45 minutę.

Rimantė Jonušaitė | Klubo nuotr.
Edvinas Girdvainis (centre) | Organizatorių nuotr.
Rolandas Baravykas | Organizatorių nuotr.
Artemijus Tutyškinas | Klubo nuotr.
