Gineitis liko ant suolo Italijoje, Jonušaitė pasižymėjo Belgijoje

Tuo metu šeštadienį Belgijoje dar vieną įvartį įmušė puolėja Rimantė Jonušaitė. Puolėja pasižymėjo jau ketvirtose rungtynėse iš eilės, o jos ginamas Briuselio „Anderlecht“ klubas šįkart namuose 6:0 sutriuškino „Genk“ moterų komandą.
R. Jonušaitė pelnė penktąjį rungtynių įvartį 54 minutę.
Latvijos lygoje sekmadienį Edvinas Girdvainis žaidė visas rungtynes ir padėjo „Liepaja“ klubui išvykoje 1:0 įveikti „Grobina“ ekipą, kurios gretose visas 90 minučių žaidė Rolandas Baravykas.
Tiesa, abu lietuviai šiose rungtynėse gavo po geltoną kortelę. R. Baravykas – 42 minutę, o E. Girdvainis – 45 minutę.
