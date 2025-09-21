Siaubingas susidūrimas: prarytas liežuvis ir šešios siūlės

Žaidėjams susidūrus galvomis, abu kurį laiką liko gulėti ant dirbtinės dangos. Netrukus aikštėje pasirodė greitosios pagalbos automobilis. G. Kvedarui šešiomis siūlėmis susiūta galva, W. Akpanui ištrauktas liežuvis, kurį jis prarijo smūgio metu.
Futbolininkai buvo išvežti į ligoninę. Padarius tyrimus paaiškėjo, kad rimčiau jie nenukentėjo.
