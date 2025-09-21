Kalendorius
Rugsėjo 21 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Siaubingas susidūrimas: prarytas liežuvis ir šešios siūlės

2025-09-21 19:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 19:09

Pirmos lygos rungtynių tarp Panevėžio „Ekrano“ ir „Be1“ pirmajame kėlinyje prie pagrindinio laiko buvo pridėta net 17 minučių. Tokį ilgą komensuotą laiką lėmė nemalonus susidūrimas kėlinio viduryje tarp panevėžiečių vartininko Giedriaus Kvedaro ir „Be1“ puolėjo Williamo Akpano.

Greitosios automobilis aikštėje | Rungtynių stop kadras

Pirmos lygos rungtynių tarp Panevėžio „Ekrano“ ir „Be1“ pirmajame kėlinyje prie pagrindinio laiko buvo pridėta net 17 minučių. Tokį ilgą komensuotą laiką lėmė nemalonus susidūrimas kėlinio viduryje tarp panevėžiečių vartininko Giedriaus Kvedaro ir „Be1“ puolėjo Williamo Akpano.

REKLAMA
1

Žaidėjams susidūrus galvomis, abu kurį laiką liko gulėti ant dirbtinės dangos. Netrukus aikštėje pasirodė greitosios pagalbos automobilis. G. Kvedarui šešiomis siūlėmis susiūta galva, W. Akpanui ištrauktas liežuvis, kurį jis prarijo smūgio metu.

Futbolininkai buvo išvežti į ligoninę. Padarius tyrimus paaiškėjo, kad rimčiau jie nenukentėjo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų