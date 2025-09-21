Kalendorius
„Kauno Žalgiris“ palaužė „Džiugą“

2025-09-21 19:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 19:40

Dariaus ir Girėno stadione įvyko 29-ojo Lietuvos futbolo A lygos turo dvikova tarp „Kauno Žalgirio“ ir Telšių „Džiugo“. Atkakliose rungtynėse stipresni buvo žalgiriečiai, kurie šventė pergalę rezultatu 2:1 (2:1).

„Kauno Žalgirio“ ekipa | Klubo nuotr.

0

20-ąją minutę puikią ataką surengė žalgiriečiai, o baudos aikštelėje pargriautas Fabienas Ourega komandai uždirbo teisę mušti 11 metrų baudos smūgį. Prie žymos stojęs puolėjas Dejanas Georgijevičius nesuklydo ir pelnė pirmąjį rungtynių įvartį.

Po kiek mažiau nei dešimties minučių pavojingu išpuoliu atsakė ir telšiškiai, tačiau stiprus Dejano Trajkovskio smūgis skriejo virš skersinio.

Kėlinio pabaigoje ekipos apsikeitė įvarčiais – kauniečių gretose, po išmintingo D. Georgijevičiaus perdavimo krūtine, kamuolį į vartų tinklą pasiuntė veteranas Fedoras Černychas. „Džiugo“ komandoje pasižymėjo puikiai varžovą suklaidinęs Ronaldas Sobowale.

60-ąją minutę puikią progą padidinti persvarą turėjo Ernestas Burdzilauskas – telšiškiai, grubiai suklydę savo baudos aikštelėje, padovanojo kamuolį kauniečiams, tačiau 22-ejų metų saugui pataikyti į vartus nepavyko.

Baigiantis rungtynėms telšiškiai atakavo vis didesnėmis pajėgomis. Dukart laimę smūgiais iš už baudos aikštelės pabandė Vilius Piliukaitis, tiesa, vieną bandymą atrėmė Tomas Švedkauskas, o antruoju futbolininkas į vartus nepataikė.

Dar vieną pergalę įsirašę žalgiriečiai su 63 taškais lieka turnyro lentelės viršūnėje, o „Džiugo“ kraityje – 38 taškai ir 6-oji pozicija.

