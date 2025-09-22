A.Juškevičius vyksta į Kazachstaną

Krepsinis.net žiniomis, jų gretas papildys gynėjas Adas Juškevičius. 36-erių 194 cm ūgio lietuviui tai pirma tokia egzotiškesnė karjeros stotelė už Europos ribų.
„Astana“ kitą sezoną treniruos Ramūnas Cvirka, o jo asistentu dirbs Dainius Šalenga.
Klubas kitą sezoną rungtyniaus tiek vietinėje lygoje, tiek FIBA Vakarų Azijos lygoje.
A.Juškevičius praeitą sezoną Lenkijoje, Didžiosios Lenkijos Ostrovo „Rosiek Stal“ klube per 26 minutes pelnė 13,4 taško, atkovojo 2,2 kamuolio, atliko 3,2 perdavimo bei rinko 12 naudingumo balų.
