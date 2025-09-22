Lietuvos WU-15 futbolo rinktinė turnyrą Maltoje užbaigė triuškinančiu pralaimėjimu

Paskutinėse rungtynėse lietuvaitės skaudžiai 1:8 turėjo pripažinti Šiaurės Airijos rinktinės pranašumą.
Primename, kad pirmose rungtynėse lietuvaitės po baudinių nugalėjo Maltos ekipą (pagrindinis laikas 2:2), o antrame susitikime 3:1 nugalėjo Rumunijos ekipą.
Tuo tarpu paskutinėse rungtynėse Šiaurės Airijos ekipa nuo pirmų minučių ėmėsi įrodinėti savo pranašumą ir prieš lietuves iškovojo užtikrintą pergalę.
Lietuvos rinktinės gretose vieninteliu tiksliu smūgiu pasižymėjo Rugilė Kamienaitė.
UEFA „Development“ merginų U15 rinktinių turnyras
Lietuva – Šiaurės Airija 1:8
Takalio „Centenary“ stadionas.
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Monika Kriūnaitė, Amelija Gudmundsson, Adelė Baranauskaitė, Gytė Saulėnaitė, Augustė Kriūnaitė, Julija Laurenčikaitė, Liepa Papievytė, Urtė Balčiūtė, Andrėja Tamošauskaitė, Ema Gerybaitė, Rugilė Kamienaitė.
Atsargoje: Eivilė Riterytė, Adrija Puškoriūtė, Audrė Lučinskaitė, Austėja Stelmokaitė, Magdalena Liachovič, Liepa Zlatkutė, Viktorija Liberė, Taja Kutut, Gabija Lizdenytė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!