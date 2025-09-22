Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos WU-15 futbolo rinktinė turnyrą Maltoje užbaigė triuškinančiu pralaimėjimu

2025-09-22 16:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-22 16:16

Lietuvos merginų U15 rinktinė sekmadienį baigė pasirodymą Maltoje vykusiame UEFA Development turnyre.

Lietuvos WU-15 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Lietuvos merginų U15 rinktinė sekmadienį baigė pasirodymą Maltoje vykusiame UEFA Development turnyre.

REKLAMA
0

Paskutinėse rungtynėse lietuvaitės skaudžiai 1:8 turėjo pripažinti Šiaurės Airijos rinktinės pranašumą.

Primename, kad pirmose rungtynėse lietuvaitės po baudinių nugalėjo Maltos ekipą (pagrindinis laikas 2:2), o antrame susitikime 3:1 nugalėjo Rumunijos ekipą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo tarpu paskutinėse rungtynėse Šiaurės Airijos ekipa nuo pirmų minučių ėmėsi įrodinėti savo pranašumą ir prieš lietuves iškovojo užtikrintą pergalę.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos rinktinės gretose vieninteliu tiksliu smūgiu pasižymėjo Rugilė Kamienaitė.

UEFA „Development“ merginų U15 rinktinių turnyras

Lietuva – Šiaurės Airija 1:8

Takalio „Centenary“ stadionas.

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Monika Kriūnaitė, Amelija Gudmundsson, Adelė Baranauskaitė, Gytė Saulėnaitė, Augustė Kriūnaitė, Julija Laurenčikaitė, Liepa Papievytė, Urtė Balčiūtė, Andrėja Tamošauskaitė, Ema Gerybaitė, Rugilė Kamienaitė.

Atsargoje: Eivilė Riterytė, Adrija Puškoriūtė, Audrė Lučinskaitė, Austėja Stelmokaitė, Magdalena Liachovič, Liepa Zlatkutė, Viktorija Liberė, Taja Kutut, Gabija Lizdenytė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų