TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Puolime strigę uteniškiai krito Čempionų lygos atrankos pusfinalyje

2025-09-22 16:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-22 16:15

Utenos „Juventus“ baigė pasirodymą FIBA Čempionų lygos atrankoje.

Uteniškiai patyrė nesėkmę (FIBA Europe nuotr.)

Utenos „Juventus“ baigė pasirodymą FIBA Čempionų lygos atrankoje.

0

Kęstučio Kemzūros auklėtiniai 71:81 (14:16, 15:23, 16:19, 26:23) turėjo pripažinti Mursijos UCAM pranašumą ir į atrankos finalą nepateko.

Pirmajame mače uteniškiai pranoko Kauhajokio „Karhu“ komandą, o Mursijos klubas įveikė Lublino „Start“ krepšininkus.

Pirmajame ketvirtyje komandoms sunkiai sekėsi rinkti taškus, bet po Devontae Cooko dvitaškio skirtumas šoktelėjo iki 6 taškų – 14:8. Vis tik ketvirčio pabaigoje uteniškiai priartėjo – 14:16.

Puolime uteniškiai problemų turėjo ir antrojo kėlinio metu. Nors pusę ketvirčio skirtumas laikėsi panašus (23:26), tačiau tuomet varžovai surengė spurtą ir dar iki pertraukos susikūrė dviženklę persvarą – 39:29.

Skirtumas augo ir po pertraukos. Po Sanderio Raieste tritaškio UCAM jau pirmavo 17 taškų (54:37), bet uteniškiai šiek tiek priartėjo – 40:54. Po trijų kėlinių Mursijos krepšininkų persvara siekė 13 taškų – 58:45.

Ketvirto kėlinio pradžioje uteniškiams pavyko priartėti iki 10 taškų (48:58), bet tuomet baudas pataikė Jonah Radebaugh – 60:48. Uteniškius traukė Devonas Danielsas (56:63), tačiau pratęsti sėkmingos atkarpos nepavyko. Rungtynes UCAM laimėjo dviženkle persvara – 81:71.

„Juventus“: Ivanas Vranešas 14 (6/11 dvit.), Devonas Danielsas 11 (5/14 metimai), Erikas Venskus 10 (3/3 metimai), Lukas Uleckas (6 atk. kam.) ir Paulius Valinskas (6 rez. per.) po 9.

UCAM: Davidas De Julius 19 (7 rez. per.), Emanuelis Cate 13 (11 atk. kam.), Jonah Radebaugh 12 (2/7 trit.), Dylanas Ennisas 11.

