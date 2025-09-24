Klaipėdoje vyko išskirtinės lenktynės, bet vienam dalyviui – itin nepasisekė

Dienai be automobilio skirtame renginyje buvo aiškinamasi, kas 8 kilometrų atkarpą per uostamiestį rytiniu piku įveiks greičiausiai. Dalyviai lenktyniavo įvairiomis transporto priemonėmis, o vienas pasitiki tik savo kojomis.
„Šiek tiek bėgioju salėje, bet noriu kažką naujo išbandyti. Prasibėgti šiek tiek ilgiau, pažiūrėti, per kiek laiko išbėgsiu“, – sakė Nedas, kuris lenktyniauja savomis kojomis.
„Mano kasdienė transporto priemonė, kol geri orai – mėgstu važinėtis, tai ir čia dabar taip atstovausiu“, – komentavo Arminas, lenktyniaujantis dviračiu.
„Ir gal po to pabandyti ateityje pačiai nusipirkti elektromobilį“, – sakė Olivija, kuri lenktyniauja elektromobiliu.
„Aš su automobiliu. Rakteliai paruošti, reikės varyti“, – tikino Dominykas, lenktyniaujantis automobiliu.
„Tikrai ne vieną kartą esu važiavęs. Tai šiek tiek daugiau pasitikėjimo nei, pavyzdžiui, bėgti savomis kojomis“, – tvirtino Deimantas, kuris lenktyniauja paspirtuku.
Dvi lenktynių dalyvės keliaus viešuoju transportu.
„Pernai lyg ir 3-4 vietą užėmiau, tai šiemet tikiuosi antrą kokią paimsiu“, – teigė Miglė, lenktyniaujanti miesto autobusu.
„Maršrutinis taksi pakankamai greitai važiuoja, kadangi jis nestoja kiekvienoje stotelėje, o tik kada stabdo, tai manau, pakankamai greitai turėtumėme atvažiuoti“, – sakė Simona, kuri lenktyniauja maršrutiniu taksi.
Lenktynės prasidėjo, bet visi dalyviai varžosi skirtingomis sąlygomis. Pavyzdžiui, elektromobilis gali važiuoti autobusų juosta. Be to, taip pat, kaip ir viešasis transportas, gali lėkti senamiesčiu. Pagal Klaipėdos taisykles, automobilio vairuotojui šią miesto dalį privalu aplenkti. Pirmoji per rytines spūstis už 8 kilometrų esantį finišą pasiekia elektromobilio komanda. Jie atkarpą įveikė per 23 minutes. Vos keliomis sekundėmis atsiliko autobuso keleivė.
„Visada tau pirmenybė yra. Visi stovi eilėje, laukia, o tu gali pravažiuoti“, – aiškino Olivija, lenktyniaujanti elektromobiliu.
„Būčiau pasistengusi pabėgti, gal ir pirmą būčiau paėmusi“, – sakė Miglė, kuri lenktyniauja miesto autobusu.
Trečioji liko maršrutiniu taksi atkarpą per 26 minutes įveikusi Simona.
„Realiai su paspirtukininku, jei jam nebūtų reikėję pasidėti „Bolt“ paspirtuko į tam tikrą vietą, jis tikrai būtų mane aplenkęs“, – pasakojo Simona.
Ir iš tiesų. Pagal varžybų taisykles į finišą viešojo transporto keleivės privalėjo atbėgti iš stotelės, o paspirtukininkas pastatyti savo transporto priemonę į tam mieste numatytą vietą ir tik tada finišuoti. Taip sugaišo papildomas 4 minutes.
„Kad graži aplinka būtų Klaipėdoje. Aš sutinku su tokiu pokyčiu, kad ir tai užtrunka šiek tiek ilgiau“, – teigė Deimantas, lenktyniavęs paspirtuku.
Bėgikas 8 Klaipėdos kilometrus įveikė per 54 minutes. O tada visi pasigedo dviratininko. Tačiau štai ir jis. Arminas nešasi savo transporto priemonę, kuri iš vienos dviratės, lenktynių eigoje virto į dvi vienrates. O ir kraujas liejosi laisvai.
„Dviratis nenaujas, jau šiek tiek susidėvėjęs. Kažkaip taip. Ėmė ir lūžo per pusę. Šiek tiek nukritau, bet šalmas vietoje, viskas gerai. Čia tokie menki nubrozdinimai“, – komentavo Arminas, kuris lenktyniavo dviračiu.
Tačiau Arminas neliūdi. Sako, bus proga kitų metų lenktynėms nusipirkti naują dviratį.
