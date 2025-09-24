Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Klaipėdoje vyko išskirtinės lenktynės, bet vienam dalyviui – itin nepasisekė

2025-09-24 14:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 14:01

Klaipėdoje vyko išskirtinės lenktynės – kas greičiau įveiks miestą per rytines automobilių spūstis. Greičiausiais panoro tapti šešių skirtingų transporto priemonių vairuotojai bei bėgikas. Tiesa, pirmą kartą per tradicines lenktynes buvo pralietas kraujas, o transporto priemonė lūžo per pusę.

Klaipėdoje vyko išskirtinės lenktynės – kas greičiau įveiks miestą per rytines automobilių spūstis. Greičiausiais panoro tapti šešių skirtingų transporto priemonių vairuotojai bei bėgikas. Tiesa, pirmą kartą per tradicines lenktynes buvo pralietas kraujas, o transporto priemonė lūžo per pusę.

REKLAMA
0

Dienai be automobilio skirtame renginyje buvo aiškinamasi, kas 8 kilometrų atkarpą per uostamiestį rytiniu piku įveiks greičiausiai. Dalyviai lenktyniavo įvairiomis transporto priemonėmis, o vienas pasitiki tik savo kojomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

„Šiek tiek bėgioju salėje, bet noriu kažką naujo išbandyti. Prasibėgti šiek tiek ilgiau, pažiūrėti, per kiek laiko išbėgsiu“, – sakė Nedas, kuris lenktyniauja savomis kojomis.

REKLAMA
REKLAMA

„Mano kasdienė transporto priemonė, kol geri orai – mėgstu važinėtis, tai ir čia dabar taip atstovausiu“, – komentavo Arminas, lenktyniaujantis dviračiu.

REKLAMA

„Ir gal po to pabandyti ateityje pačiai nusipirkti elektromobilį“, – sakė Olivija, kuri lenktyniauja elektromobiliu.

„Aš su automobiliu. Rakteliai paruošti, reikės varyti“, – tikino Dominykas, lenktyniaujantis automobiliu.

„Tikrai ne vieną kartą esu važiavęs. Tai šiek tiek daugiau pasitikėjimo nei, pavyzdžiui, bėgti savomis kojomis“, – tvirtino Deimantas, kuris lenktyniauja paspirtuku.

REKLAMA
REKLAMA

Dvi lenktynių dalyvės keliaus viešuoju transportu.

„Pernai lyg ir 3-4 vietą užėmiau, tai šiemet tikiuosi antrą kokią paimsiu“, – teigė Miglė, lenktyniaujanti miesto autobusu.

„Maršrutinis taksi pakankamai greitai važiuoja, kadangi jis nestoja kiekvienoje stotelėje, o tik kada stabdo, tai manau, pakankamai greitai turėtumėme atvažiuoti“, – sakė Simona, kuri lenktyniauja maršrutiniu taksi.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Lenktynių nugalėtojų ir dalyvių komentarai

Lenktynės prasidėjo, bet visi dalyviai varžosi skirtingomis sąlygomis. Pavyzdžiui, elektromobilis gali važiuoti autobusų juosta. Be to, taip pat, kaip ir viešasis transportas, gali lėkti senamiesčiu. Pagal Klaipėdos taisykles, automobilio vairuotojui šią miesto dalį privalu aplenkti. Pirmoji per rytines spūstis už 8 kilometrų esantį finišą pasiekia elektromobilio komanda. Jie atkarpą įveikė per 23 minutes. Vos keliomis sekundėmis atsiliko autobuso keleivė.

REKLAMA

„Visada tau pirmenybė yra. Visi stovi eilėje, laukia, o tu gali pravažiuoti“, – aiškino Olivija, lenktyniaujanti elektromobiliu.

„Būčiau pasistengusi pabėgti, gal ir pirmą būčiau paėmusi“, – sakė Miglė, kuri lenktyniauja miesto autobusu.

Trečioji liko maršrutiniu taksi atkarpą per 26 minutes įveikusi Simona.

„Realiai su paspirtukininku, jei jam nebūtų reikėję pasidėti „Bolt“ paspirtuko į tam tikrą vietą, jis tikrai būtų mane aplenkęs“, – pasakojo Simona.

REKLAMA

Ir iš tiesų. Pagal varžybų taisykles į finišą viešojo transporto keleivės privalėjo atbėgti iš stotelės, o paspirtukininkas pastatyti savo transporto priemonę į tam mieste numatytą vietą ir tik tada finišuoti. Taip sugaišo papildomas 4 minutes.

„Kad graži aplinka būtų Klaipėdoje. Aš sutinku su tokiu pokyčiu, kad ir tai užtrunka šiek tiek ilgiau“, – teigė Deimantas, lenktyniavęs paspirtuku.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Bėgikas 8 Klaipėdos kilometrus įveikė per 54 minutes. O tada visi pasigedo dviratininko. Tačiau štai ir jis. Arminas nešasi savo transporto priemonę, kuri iš vienos dviratės, lenktynių eigoje virto į dvi vienrates. O ir kraujas liejosi laisvai.

„Dviratis nenaujas, jau šiek tiek susidėvėjęs. Kažkaip taip. Ėmė ir lūžo per pusę. Šiek tiek nukritau, bet šalmas vietoje, viskas gerai. Čia tokie menki nubrozdinimai“, – komentavo Arminas, kuris lenktyniavo dviračiu.

Tačiau Arminas neliūdi. Sako, bus proga kitų metų lenktynėms nusipirkti naują dviratį.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:

Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Rietave naktį įgriuvęs namas mirtinai sužalojo vyrą: nukentėjusiojo mama užsipuolė tarnybas
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Jūrų plėšrunių ataka: per savaitę net 3 išpuoliai
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Skandalas po R. Javtoko žodžių: svarstys krepšinio asociacija ir Lygių galimybių kontrolierė
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Palangos verslininkai skaičiuoja nuostolius: blogiausia vasara per 21 metus
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Viešasis baseinas pirmą kartą atverė duris keturkojams: „Tiesiog pasidavėme“
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Kopenhagoje ir Osle – sumaištis: dangumi skriejo neatpažinti dronai
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Ruginienė pripažįsta – teks didinti mokėsčius: brangs štai šios prekės
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Oro erdvių provokacijos Estijoje: „Situacija labai pavojinga“
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Ekspertai įvardijo spanguolių naudą: štai taip vartojamos jos naudingiausios
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Šokas kultūros bendruomenėje – prezidentas kandidatą gina: „Turėtume žiūrėti pagarbiau“
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Tam ryžtųsi ne visi: Panevėžyje – už širdies griebianti akcija
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Maitinimo įstaigos skelbia didelį daržovių stygių: bulvių neužtenka net sriubai
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Izraelio Vyriausybė niršta: už šį 1 dalyką žydai niekada neatleis
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Į kultūros ministrus galimai siūlomas šis kandidatas: „Partija neturėjo kažkokio stipraus kultūros specialisto“
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Minint Čiurlionio 150-metį, sveikinimai iš tarptautinės kosminės stoties: taip jį pasveikino „Nasa“ astronautas
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Kaltinamieji dėl prieš 4 metus vykusią riaušių bylą – apie savo likimą: štai kuriam laikui sės į kalėjimą
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Ypatinga medžiotojų šventė Vilniuje: surengė žvėrienos puotą
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Perspėja apie gąsdinančią ŽIV infekcijos statistiką: „Mes ateiname į tą lygį, kas jau kitose šalyse buvo žinoma“
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Prekybos centruose skaiga atsirado brokuotas sviestas: „Tarsi katino lyžtelėjimas“
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Kartą kandidatavęs – amžinai sąrašuose? Seime keliamas duomenų šalinimo klausimas
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Populiariausia alaus šventė pasaulyje – „Oktoberfest“: prireiks tik poros tablečių nuo galvos skausmo
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Apie Charlie Kirką prabilo pats Trumpas: „Aš nekenčiu savo priešininkų“
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su atsargos pulkininku Gintaru Ažubaliu
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Medikai nerimauja dėl vaikų: raudonuosius serbentus primenančios uogos vėl kelia grėsmę
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Ekspertai perspėja – jaunuolių nedarbo lygis Lietuvoje grėsmingai šoktelėjo
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Kai verslas svarbiau už gyvybes: kailinių žvėrelių fermų savininkai reikalauja šimteriopai didesnių kompensacijų
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Šis išradimas išgelbės bites nuo išnykimo: „Tai yra kertinis akmuo“
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Kaip pasiruošti dronų atakai: ekspertas įvardijo svarbiausius elementus
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Daugiau nei pusė Lietuvos šešiamečių jau turi ėduonies pažeistus dantis
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Štai kaip elgtis išgirdus ar pamačius droną: daugelis to nežino
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Klaipėdoje išskirtinės lenktynės – kas greičiau įveiks miestą per rytines automobilių spūstis
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Reta liga ir dvi operacijos: neeilinė klaipėdiečių naujagimės istorija
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Miškus drebina galingi elnių balsai ir jų kovos garsai – vyksta pats rujos įkarštis
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Naujiena savitarnos kasose: ne žmogus, o dirbtinis intelektas nustatys, ar esate vyresnis nei 20-ies
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Atsitikus nelaimei kraują bus galima perpilti greitosios automobilyje: ne visi mano, kad tai naudinga
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Suskaičiavo, kiek kainuoja būti studentu: kai gyvena su tėvais, apie tai galvoja mažiausiai
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Šeduvoje duris atvėrė muziejus „Dingęs štetlas“, skirtas tragiškai žydų istorijai Lietuvoje atminti
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Eilės pas gydytojus tapo nepakenčiamomis: bėdą spręsti padeda ir Lietuvos mokslininkai
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Politines
Rugsėjo 21 d. TV3 Žinios. Nyderlanduose – riaušės: areštuota apie 30 smurtautojų
Rugsėjo 21 d. TV3 Žinios.Rusija pažeidė Baltijos šalies oro erdvę – pakelti naikintuvai: „Mums visiškai nepriimtina“
Rugsėjo 20 d. Per reidą Vilniuje sustabdytas Markas Žukauskas
Rugsėjo 20 d. Pamačiusi šį pasirodymą Ščiogolevaitė atviravo: padarėte tai, ko man niekada nepavyko
Rugsėjo 20 d. TV3 Žinios. Linkevičius apie įvykius Estijoje: jei nieko nedarai, tai skatini tęsti
Rugsėjo 20 d. TV3 Žinios. Naktį policijos sustabdytas komikas Markas Žukauskas atsiprašo viešai: esu kaltas, dėkoju pareigūnams
Rugsėjo 20 d. TV3 Žinios. JAV – protestai: Donaldo Trumpo administracija vykdo cenzūrą
Rugsėjo 20 d. TV3 Žinios. Aiškėja daugiau apie mirtiną avariją Vilniaus pakraštyje: vairuotojui sutriko sveikata
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. Šiame Lietuvos kampelyje duris atveria įspūdingas muziejus: projektavo 10 metų
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. Seime – neskelbtas valdančiosios koalicijos susitikimas: štai kokį galutinį pasiūlymą pateikė Žemaitaičiui
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. Seime – Kasčiūno flirtas su Ruginiene: štai kur siūlė nueiti
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. Garsioji Ruginienės rankinė – padirbinys?
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. Kaune sprogus baterijai užsidegė žaislinė mašinėlė ir susižalojo 10-metis
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. Čekučių bylos akiratyje Sabutis ir Martinaitis – nesipriešina ir atsisako teisinės neliečiamybės
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su komunikacijos ekspertu Liutauru Ulevičium
Rugsėjo 18 d. TV3 Žinios. Nausėda siūlo didinti pensijas: atskleidė, kiek jos augtų kiekvienam
Rugsėjo 18 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su socialdemokratu Vyteniu Andriukaičiu
Rugsėjo 18 d. TV3 Žinios. Socialdemokratai po susitikimo su Nausėda dėl Vyriausybės: „Davėm tylos įžadus“
Rugsėjo 18 d. TV3 Žinios. Lietuvoje planuojami teroristiniai aktai atskleidė nemalonią realybę: tapome šnipų sostine?
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. „Vaikų žaidimas smėlio dėžėje“: likus vos porai dienų, ministrų kabinetas dar vis tuščias
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Ekonomistas Mauricas kritiškai žiūri į antros pensijų pakopos pinigų dalybas: žada ekonomines pagirias
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Tiltagalių kaimo gyventojai stebina antram gyvenimui prikeltais baldais: „Bandai pagauti Čiurlionio dvasią“
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Įspėja apie vaikus prie mokyklų kalbinančius vyrus: siūlo saldainių ir „Labubu“
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Radusiems šį katiną žada 1000 eurų: štai kur Vilniuje jis pamatytas paskutinį kartą
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Charlie Kirko žudikui siūlo mirties bausmę
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. „Zapad“ pratybosė apsilankė Kremliaus diktatorius Vladimiras Putinas
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Skandalingasis Donatas Mohamad Ali išgirdo teismo verdiktą: kaltinamas smurtu prieš nėščią sugyventinę
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Kaip į vandenį pradingusi: D. Šakalienė slepasi nuo atsakomybės dėl dronų?
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su ekonomistu Romu Lazutka
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Masažinis krėslas Seime už 2 tūkst. eurų – prabanga ar rūpestis darbuotojais?
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Gyventojus šokiruoja sveikatos sistema: eilės milžiniškos, tenka laukti net 8 mėnesius
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Klaipėdos žurnalistas į teismą padavė merą ir savivaldybės biurokratus: nesugebėjo atsakyti į jo klausimus
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. ES atideda 19-tą sankcijų paketą Rusijai – dėl Vašingtono spaudimo skelbti 100 procentų tarifus Kinijai ir Indijai
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Šiltėjantys Lukašenkos ir Trumpo santykiai kelia nerimą Lietuvai: „Baltuosius rūmus perims Batka ir tada mums – batka“
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Dar vienas Gajauskaitės šou – išvaryta iš teismo salės kaltino Kasčiūną kurstymu žudyti
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Ši valstybė nutraukė ryšius su JAV: viskas – dėl narkotikų
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. JT skelbia: Izraelis Gazos Ruože vykdo genocidą
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Kauno mariose sugavo šamą gigantą: tikra kiekvieno žvejo svajonė
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Matijošaitis susikirto su Kauno gyventojais: su mumis yra susidorojama
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su komunikacijos specialistu Linu Kontrimu
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Klaipėdoje skraidė kompiuterių klavietūros: iš dalies liko tik luženos
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Skvernelis sureagavo į Žemaitaičio pateiktą kandidatų į ministrus sąrašą: užtruksime iki Vėlykų
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Policijos pareigūnų pasipiktinimo sulaukęs plakatas – Ukrainą palaikęs klaipedietis prilygintas vatnikui
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Brangs ne tik obuoliai – nepastovios oro sąlygos ūkininkams atnešė nuostolius
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Lietuvoje išrinko patį skaniausią ir gražiausią kaimišką sūrį
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Šiauliai ėmėsi sovietų karių perlaidojimo: aiškėja, kokia suma skirta vieno kapo sutvarkymui
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Trumpo pamokslai Europai: jūs tik kalbate, bet nieko nedarote
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. Prezidentas atmetė „Nemuno aušros“ ministrų kandidatūras: „Aš jau nebespėju sekti jo šantažo serijų“
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. Įtariama, kad Šakalienė galėjo nuslėpti dronų įskridimą į Lietuvą – Skvernelis: „Kariuomenei liepta tylėti“
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. Pamatykite: Lenkijos rytuose įsibėgėja NATO operacija „Rytų sargyba“
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. Pedofilo etiketė šiam kardinolui netrukdo 3 gyvenvietėse turėti gatves, pavadintas jo garbei: „Jis pakišo ranką po antklode“
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. Lietuviai vis daugiau investuoja užsienyje: štai kiek išleidžia
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su buvusiu užsienio reikalų ministru Audroniumi Ažubaliu
Rugsėjo 14 d. TV3 Žinios. Įtaria, kad dažni gaisrai sąvartynuose kyla dėl elektroninių cigarečių: politikai siūlo, kaip problemą išspręsti
Rugsėjo 14 d. TV3 Žinios. Reido metu nuo pareigūnų spruko neblaivus 20-metis: nusižengia ne pirmą kartą
Rugsėjo 14 d. TV3 Žinios. Bilietų kainos pakilo, tačiau geresnio viešojo transporto vilniečiai dar turės palaukti: „Mėginome susitarti gražiuoju“
Rugsėjo 14 d. TV3 Žinios. Trišalei tarybai nepavyko susitarti dėl minimalaus atlyginimo: „Mūsų balsas į dangų neina“
Rugsėjo 13 d. TV3 Žinios. Valdantieji grasina didesniais mokesčiais ir bankams: „Žaidžiame su ugnimi“
Rugsėjo 13 d. TV3 Žinios. Po rusiškų dronų atakos, NATO ėmėsi naujos atgrasymo misijos „Eastern Sentry“: štai kaip mus apsaugos
Rugsėjo 12 d. TV3 Žinios. Štai kokį būdą siūlo pensijoms didinti: įspėjo, kodėl galėtų pasikartoti 2009 metų scenarijus
Rugsėjo 12 d. TV3 Žinios. Nauji Žemaitaičio sumanymai: patentuoti du prekės ženklai – „Nemuno dešra“ ir „Nemuno duona“
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų