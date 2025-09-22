Dėl LKL tvarkaraščio – kandi „Juventus“ vadovo replika

Uteniškiai savaitgalį nerungtyniavo, nes varžosi FIBA Čempionų lygos atrankoje, kur pirmajame etape nugalėjo Kauhajokio „Karhu“ klubą, o dabar lauks dvikova su Mursijos UCAM.
Buvo numatyta, kad „Juventus“ trečiadienį susitiks su Kėdainių „Nevėžiu“, bet rungtynių laikas pakeistas į ketvirtadienį. Jeigu Kęstučio Kemzūros auklėtiniai pranoks ispanus, mačas su kėdainiškiais bus nukeltas.
„Juventus“ vadovas Eimantas Skersis sureagavo į feisbuke paskelbtą LKL turo tvarkaraštį: „Ačiū LKL, kurią remia kažkas, už tikėjimą mūsų klubo galimybėmis atrankoje. Visada smagu jausti jūsų, ypač vadovų, palaikymą!“
