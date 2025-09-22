Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Dėl LKL tvarkaraščio – kandi „Juventus“ vadovo replika

2025-09-22 14:21 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-22 14:21

Utenos „Juventus“ komanda šią savaitę turėtų sužaisti pirmąsias Lietuvos krepšinio lygos (LKL) sezono rungtynes.

E.Skersis turėjo pastabą lygai (Foto: Rokas Lukoševičius)

E.Skersis turėjo pastabą lygai (Foto: Rokas Lukoševičius)

0

Uteniškiai savaitgalį nerungtyniavo, nes varžosi FIBA Čempionų lygos atrankoje, kur pirmajame etape nugalėjo Kauhajokio „Karhu“ klubą, o dabar lauks dvikova su Mursijos UCAM.

Buvo numatyta, kad „Juventus“ trečiadienį susitiks su Kėdainių „Nevėžiu“, bet rungtynių laikas pakeistas į ketvirtadienį. Jeigu Kęstučio Kemzūros auklėtiniai pranoks ispanus, mačas su kėdainiškiais bus nukeltas.

„Juventus“ vadovas Eimantas Skersis sureagavo į feisbuke paskelbtą LKL turo tvarkaraštį: „Ačiū LKL, kurią remia kažkas, už tikėjimą mūsų klubo galimybėmis atrankoje. Visada smagu jausti jūsų, ypač vadovų, palaikymą!“

