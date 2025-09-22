Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Paviešintos „Maccabi“ ir „Hapoel“ žaidėjų algos

2025-09-22 16:08 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-22 16:08

Eurolygoje žaisiančios Tel Avivo „Hapoel“ ir Tel Avivo „Maccabi“ komandos disponuoja solidžiais biudžetais, ką atskleidė „Israel Hayom“ portalas, kuris paviešino žaidėjų algas.

L.Walkeris yra brangiausias „Maccabi“ žaidėjas

Eurolygoje žaisiančios Tel Avivo „Hapoel“ ir Tel Avivo „Maccabi“ komandos disponuoja solidžiais biudžetais, ką atskleidė „Israel Hayom“ portalas, kuris paviešino žaidėjų algas.

REKLAMA
0

Brangiausias „Maccabi“ žaidėjas yra buvęs žalgirietis Lonnie Walkeris – jo alga siekia 2,2 mln. JAV dolerių per sezoną. Toliau seka ekipoje likęs Jaylenas Hoardas – 1,1 mln. Naujokas T.J.Leafas ir Romanas Sorkinas uždirbs po 900 tūkst.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Toliau seka po 850 tūkst. gausiantys kanadietis Oshae Brissettas ir amerikietis Jeffas Dowtinas. Tamiras Blattas uždirbs 700 tūkst., Johnas DiBartolomeo – 650, Marcio Santosas – 600, Jimmy Clarkas ir Guras Lavi – po 400, Urošas Trifunovičius – 250, Willas Raymanas – 225, o Cliffordas Omoruyi – 150 tūkst. JAV dolerių.

REKLAMA
REKLAMA

„Hapoel“ daugiausiai uždirbs Vasilije Micičius – 6 mln. JAV dolerių. Elijah Bryantas susižers 2,8 mln., Danas Oturu – 2,2 mln., Johnathanas Motley – 1,5 mln., Antonio Blakeney – 1,4 mln., Yamas Madaras ir Bruno Caboclo – po 1,2 mln., Chrisas Jonesas ir Collinas Malcolmas – 1,1 mln. JAV dolerių.

REKLAMA

Po 750 tūkst. uždirbs Ishas Wainrightas ir Tai‘us Odiase, 700 – Tyleris Ennisas, 500 – Tomeras Ginatas, 400 – Baras Timoras, 350 – Guy‘us Palatinas, po 300 – Iftahas Zivas ir Itay‘us Segevas, 130 – Ozas Blayzeris, 120 – Sandy Cohenas.

Visos algos nurodomosžaidėjams „į rankas“, kadangi Europoje mokesčius moka klubai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų