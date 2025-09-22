Paviešintos „Maccabi“ ir „Hapoel“ žaidėjų algos

Brangiausias „Maccabi“ žaidėjas yra buvęs žalgirietis Lonnie Walkeris – jo alga siekia 2,2 mln. JAV dolerių per sezoną. Toliau seka ekipoje likęs Jaylenas Hoardas – 1,1 mln. Naujokas T.J.Leafas ir Romanas Sorkinas uždirbs po 900 tūkst.
Toliau seka po 850 tūkst. gausiantys kanadietis Oshae Brissettas ir amerikietis Jeffas Dowtinas. Tamiras Blattas uždirbs 700 tūkst., Johnas DiBartolomeo – 650, Marcio Santosas – 600, Jimmy Clarkas ir Guras Lavi – po 400, Urošas Trifunovičius – 250, Willas Raymanas – 225, o Cliffordas Omoruyi – 150 tūkst. JAV dolerių.
„Hapoel“ daugiausiai uždirbs Vasilije Micičius – 6 mln. JAV dolerių. Elijah Bryantas susižers 2,8 mln., Danas Oturu – 2,2 mln., Johnathanas Motley – 1,5 mln., Antonio Blakeney – 1,4 mln., Yamas Madaras ir Bruno Caboclo – po 1,2 mln., Chrisas Jonesas ir Collinas Malcolmas – 1,1 mln. JAV dolerių.
Po 750 tūkst. uždirbs Ishas Wainrightas ir Tai‘us Odiase, 700 – Tyleris Ennisas, 500 – Tomeras Ginatas, 400 – Baras Timoras, 350 – Guy‘us Palatinas, po 300 – Iftahas Zivas ir Itay‘us Segevas, 130 – Ozas Blayzeris, 120 – Sandy Cohenas.
Visos algos nurodomosžaidėjams „į rankas“, kadangi Europoje mokesčius moka klubai.
