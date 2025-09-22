„Olympiacos“ yra arti to, kad perimtų „Partizan“ gynėją

„Eurohoops“ skelbia, kad Graikijos čempionai yra pažengusiose derybose, kad perimtų 27 metų 194 cm ūgio Franko Ntilikinos kontraktą.
Prancūzas turi sutartį su Belgrado „Partizan“ ekipa, kurią papildė pernai. OLY domisi ir Monte Morrisu bei Dalano Bantonu, bet šie pirmenybę teikia Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubams ir laukia pasiūlymų iš jų.
Praėjusiame sezone Eurolygoje prancūzas per 20 minučių įmesdavo po 7 taškus, atkovodavo 1,7 kamuolio, atlikdavo po 2 rezultatyvius perdavimus ir rinkdavo 6,1 naudingumo balo.
