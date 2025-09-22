Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Olympiacos“ yra arti to, kad perimtų „Partizan“ gynėją

2025-09-22 13:37 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-22 13:37

Pirėjo „Olympiacos“ komanda vis dar ieško papildymo gynėjų grandyje.

F.Ntilikina gali keltis į OLY

Pirėjo „Olympiacos“ komanda vis dar ieško papildymo gynėjų grandyje.

0

„Eurohoops“ skelbia, kad Graikijos čempionai yra pažengusiose derybose, kad perimtų 27 metų 194 cm ūgio Franko Ntilikinos kontraktą.

Prancūzas turi sutartį su Belgrado „Partizan“ ekipa, kurią papildė pernai. OLY domisi ir Monte Morrisu bei Dalano Bantonu, bet šie pirmenybę teikia Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubams ir laukia pasiūlymų iš jų.

Praėjusiame sezone Eurolygoje prancūzas per 20 minučių įmesdavo po 7 taškus, atkovodavo 1,7 kamuolio, atlikdavo po 2 rezultatyvius perdavimus ir rinkdavo 6,1 naudingumo balo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

