Vilnius platins išvažiavimą iš miesto link Kauno ties Gariūnais

Šia sutartimi savivaldybė prisiima atsakomybę parengti projektą ir jį įgyvendins savo lėšomis, pranešė savivaldybė.
„Išvažiavimas iš Vilniaus link Kauno ties Gariūnais yra it butelio kaklelis. Tas jau buvo seniai aišku ir dėl to pirmiausiai kreipėmės į Susisiekimo ir Krašto apsaugos ministerijas, kadangi šis kelias priklauso valstybei, o ne savivaldybei. Tačiau ministerijos atsakė, kad ši jungtis, ties kuria kartais stovi didelė dalis miesto, joms nėra prioritetas. Taigi, savivaldybė pasirašydama šią sutartį gauna įgaliojimą padaryti šį darbą pati“, – pranešime sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Praplatinus išvažiavimą būtų išspręstos ne tik kasdienio eismo, bet ir strateginės gyventojų saugumo problemos, rašoma pranešime.
„Išvažiavime ties Gariūnais reikėtų bent dviejų eismo juostų, šiandien įrengta tik viena eismo juosta ir dėl to spūstyje stringa tiek vilniečiai, tiek miesto svečiai. Be to, tai yra ir kritinis taškas sostinės evakuacijos plane“, – sakė meras.
Baigus darbus projekto priežiūra bus perduota „Via Lietuvai“, kuriai priklauso magistralinis kelias A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda.
Numatoma maksimaliai prailginti automobilių įsiliejimą iš Gariūnų gatvės link Kauno ir po magistrale esantį pėsčiųjų-dviratininkų tunelį. Kartu bus pertvarkoma ir poilsio aikštelė, kurioje dabar įsikūrusi kavinė – jos vieta bei prieigos nebus keičiamos, sutrumpės automobilių aikštelės ilgis.
Planuojama, kad važiuojamoji kelio dalis Kauno kryptimi būtų platinama 1,8–3,8 metro, visos rekonstruojamos atkarpos ilgis siektų apie 850–900 metrų. Ši informacija būtų tikslinama pradėjus projektavimo darbus.
