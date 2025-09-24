Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Siūlymas nukelti sostinės įkūrimo 650-mečiui skirtą akmenį nesulaukė tarybos palaikymo

2025-09-24 16:00 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 16:00

Trečiadienį posėdžiavusi sostinės savivaldybės taryba po pateikimo nepritarė siūlymui nukelti Vilniaus Katedros aikštėje stovintį akmenį, skirtą miesto įkūrimo 650-mečiui. 

Žiema Vilniuje. ELTA / Jonas Balčiūnas

Trečiadienį posėdžiavusi sostinės savivaldybės taryba po pateikimo nepritarė siūlymui nukelti Vilniaus Katedros aikštėje stovintį akmenį, skirtą miesto įkūrimo 650-mečiui. 

0

Istorinės atminties komisija paminklinį akmenį su užrašu „Vilnius 1323–1973“ pašalinti nusprendė dar šių metų birželį. Kaip tuomet akcentavo komisijos pirmininkė Kamilė Gogelienė, nuo 1973 m. Katedros aikštėje stovintis akmuo neturi realios reikšmės ir nedera prie bendros architektūros. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Klausimą dėl šito akmens nukėlimo Istorinės atminties komisija svarstė inicijuota vieno aktyvaus vilniečio, kuris vis primindavo, kas čia per akmuo, kuris žymi Vilniaus gimimo ir mirties metus, ir kodėl jis tebestovi Katedros aikštėje“, – tarybos posėdžio metu pristatydama siūlymą kalbėjo savivaldybės Miesto aplinkos skyriaus specialistė Rūta Matonienė. 

Jos teigimu, siūlymui nukelti akmenį neprieštarauja ir Vilniaus arkivyskupijos Ekonomo tarnyba. 

Vis dėlto, šiam siūlymui trečiadienį vykusio posėdžio metu nebuvo pritarta. Tam pritrūko 3 balsų. 

ELTA primena, kad pirmą kartą Vilniaus vardas buvo paminėtas, kai 1323-ųjų sausio 25 dieną Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas laišku kreipėsi į viso pasaulio krikščionis, atverdamas savo kraštą, valdas bei karalystę kiekvienam geros valios žmogui. 

