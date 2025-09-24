Rusijos orlaiviams vis pažeidžiant NATO oro erdvę, Ispanijos gynybos ministrė tebetiki diplomatija

„Konfliktai turėtų būti sprendžiami diplomatinėmis priemonėmis“, – žurnalistams Karinių oro pajėgų bazėje Šiauliuose kalbėjo M. Robles.
Kita vertus, ji patikino, jog Ispanija yra įsipareigojusi užtikrinti taiką Europoje.
Savo ruožtu Lietuvos krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė pabrėžė, kad įsibrovimais į Aljanso šalių oro erdvę Rusija testuoja NATO.
Penktadienį trys Rusijos naikintuvai MiG-31 virš Suomijos įlankos pažeidė Estijos oro erdvę ir joje išbuvo apie 12 minučių.
Šis incidentas, dėl kurio NATO pakėlė naikintuvus, įvyko praėjus šiek tiek daugiau nei savaitei po to, kai virš Lenkijos buvo numušta Rusijos dronų. Oro erdvės pažeidimus pastaruoju metu fiksavo ir Lietuva, Rumunija bei Danija.
„Turi būti pereita vis tiktai nuo oro policijos misijos prie oro gynybos formato, nes (...) pastarosiomis savaitėmis Lenkijoje, Lietuvoje, Estijoje rodo, kad eskalacijos lygis auga. Todėl ir Aljanso reakcija turi tapti griežtesnė“, – kalbėjo D. Šakalienė.
Lietuvos pareigūnai jau kurį laiką siekia, kad oro policijos misija taptų oro gynybos misija, taip rytinėms NATO šalims suteikiant daugiau gynybinių pajėgumų.
Ispanų naikintuvai – iki pavasario
Aljansas, reaguodamas į pasikartojančius oro erdvės pažeidimus, paskelbė apie operaciją „Eastern Sentry“ („Rytų sargyba“).
D. Šakalienės teigimu, tai nepaveiks Ispanijos įsipareigojimų bei planų skirti pajėgumus.
„Tikrai pilnai pasitikime savo sąjungininkais, kad nebus jokios neigiamos įtakos“, – kalbėjo ministrė.
Ji BNS nurodė, kad šiuo metu keturis naikintuvus Ispanija yra priskyrusi oro policijos misijai, o keturis – rotacinei oro gynybai.
„Šie pajėgumai Lietuvoje bus dislokuoti iki pavasario“, – sakė D. Šakalienė.
Dėl rotacinio oro gynybos modelio sąjungininkės sutarė užpernai Vilniuje vykusiame Aljanso viršūnių susitikime. Juo siekiama, kad Baltijos šalyse praktiškai nuolatos būtų rotuojama sąjungininkų oro gynybos ginkluotė.
Kol kas prie rotacinio oro gynybos modelio Lietuvoje buvo prisidėjusios dvi šalys. Nyderlandai ilgojo nuotolio oro gynybos sistemas „Patriot“ į šalį buvo atsiuntę pernai liepą, o šių metų vasarį Italija pratyboms dislokavo antžemines ilgojo nuotolio oro gynybos sistemas SAMP/T.
Šiuo metu Baltijos šalyse budintys sąjungininkų naikintuvai daugiausiai atlieka patruliavimo funkcijas ir kyla atpažinti bei palydėti tarptautines skrydžio taisykles pažeidžiančius virš Baltijos jūros skrendančius Rusijos karinius orlaivius.
GPS trikdžiai
Pasak D. Šakalienės, Ispanijos kolegė taip pat pasidalino žinia, jog skrydžio į Lietuvą metu buvo bandoma blokuoti orlaivio GPS signalą.
„Tai yra dar viena iliustracija, kad Rusija yra tas kaimynas, kuris jokių taisyklių nesilaiko, nekreipia dėmesio, kokią žalą gali padaryti“, – kalbėjo ministrė.
Kaip pranešė ispanų naujienų agentūra „Europa Press“, trečiadienio rytą įvykusio incidento metu buvo bandoma išjungti Ispanijos oro ir kosmoso pajėgoms priklausančio lėktuvo GPS.
Pranešama, kad to padaryti nepavyko, nes lėktuvas gauna signalus iš karinio palydovo.
