Rusija pranešimus apie NATO oro erdvės pažeidimus atmeta kaip „isteriją“

Kremliaus atstovo spaudai Dmitrijaus Peskovo pareiškimas pasirodė kitą dieną po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad NATO narės turėtų numušti Rusijos lėktuvus, įskriejusius į jų teritoriją.
NATO šalys narės sako, kad pastarosiomis savaitėmis rusų naikintuvai ir dronai daug kartų pažeidė virtinės narių Europoje oro erdvę, ir kaltina Maskvą siekiu išbandyti Aljanso ribas.
„Girdime tokią išpūstą isteriją apie mūsų kariuomenės pilotus, esą jie pažeidžia tam tikras taisykles ir įsiveržia į kažkieno oro erdvę“, – sakė D. Peskovas.
Jo teigimu, tokie pranešimai yra nepagrįsti.
D. Trumpas antradienį Jungtinių Tautų (JT) konferencijos kuluaruose susitikęs su Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu sakė, kad NATO šalys turėtų numušti jų oro erdvę pažeidžiančius rusų orlaivius.
Penktadienį trys Rusijos naikintuvai MiG-31 virš Suomijos įlankos pažeidė Estijos oro erdvę ir joje išbuvo apie 12 minučių.
Šis incidentas, dėl kurio NATO pakėlė naikintuvus, įvyko praėjus šiek tiek daugiau nei savaitei po to, kai virš Lenkijos buvo numušta Rusijos dronų. Apie oro erdvės pažeidimus taip pat skelbė Rumunija.
Pirmadienį Danija dėl neatpažintų dronų turėjo uždaryti Kopenhagos oro uostą; dėl to buvo atšaukta ar nukreipta dešimtys skrydžių.
NATO antradienį nurodė, kad dar per anksti pasakyti, ar dronų skrydžiai virš Danijos yra susiję su pastaruoju metu Rusijos įvykdytais Aljanso oro erdvės pažeidimais.
„Mūsų karinė aviacija sutinka su visomis skrydžių taisyklėmis ir nuostatomis, vadovaujasi jomis ir griežčiausiai jų laikosi“, – trečiadienio spaudos konferencijoje pareiškė D. Peskovas.
