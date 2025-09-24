Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusija pranešimus apie NATO oro erdvės pažeidimus atmeta kaip „isteriją“

2025-09-24 14:45 / šaltinis: BNS
2025-09-24 14:45

 Rusija trečiadienį atmetė ir isterija pavadino pranešimus apie rusų vykdomus NATO oro erdvės pažeidimus.

Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)

 Rusija trečiadienį atmetė ir isterija pavadino pranešimus apie rusų vykdomus NATO oro erdvės pažeidimus.

REKLAMA
2

Kremliaus atstovo spaudai Dmitrijaus Peskovo pareiškimas pasirodė kitą dieną po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad NATO narės turėtų numušti Rusijos lėktuvus, įskriejusius į jų teritoriją. 

NATO šalys narės sako, kad pastarosiomis savaitėmis rusų naikintuvai ir dronai daug kartų pažeidė virtinės narių Europoje oro erdvę, ir kaltina Maskvą siekiu išbandyti Aljanso ribas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Girdime tokią išpūstą isteriją apie mūsų kariuomenės pilotus, esą jie pažeidžia tam tikras taisykles ir įsiveržia į kažkieno oro erdvę“, – sakė D. Peskovas.

REKLAMA
REKLAMA

Jo teigimu, tokie pranešimai yra nepagrįsti.

D. Trumpas antradienį Jungtinių Tautų (JT) konferencijos kuluaruose susitikęs su Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu sakė, kad NATO šalys turėtų numušti jų oro erdvę pažeidžiančius rusų orlaivius.

REKLAMA

Penktadienį trys Rusijos naikintuvai MiG-31 virš Suomijos įlankos pažeidė Estijos oro erdvę ir joje išbuvo apie 12 minučių.

Šis incidentas, dėl kurio NATO pakėlė naikintuvus, įvyko praėjus šiek tiek daugiau nei savaitei po to, kai virš Lenkijos buvo numušta Rusijos dronų. Apie oro erdvės pažeidimus taip pat skelbė Rumunija.

Pirmadienį Danija dėl neatpažintų dronų turėjo uždaryti Kopenhagos oro uostą; dėl to buvo atšaukta ar nukreipta dešimtys skrydžių.

REKLAMA
REKLAMA

NATO antradienį nurodė, kad dar per anksti pasakyti, ar dronų skrydžiai virš Danijos yra susiję su pastaruoju metu Rusijos įvykdytais Aljanso oro erdvės pažeidimais.

„Mūsų karinė aviacija sutinka su visomis skrydžių taisyklėmis ir nuostatomis, vadovaujasi jomis ir griežčiausiai jų laikosi“, – trečiadienio spaudos konferencijoje pareiškė D. Peskovas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
NYT: keisdamas retoriką Trumpas atsiriboja nuo karo Ukrainoje (4)
Trumpas prisipažino nekenčiantis savo priešininkų (nuotr. SCANPIX)
Trumpas užsipuolė Europą (4)
Prezidento ir Vokietijos Federalinio Kanclerio Friedricho Merzo spaudos konferencija (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėda apie Trumpo pareiškimą: labai geras atgrasymo faktorius
Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)
Rubio pasakė, kas privertė Trumpą pakeisti nuomonę apie Rusiją (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų