Gavę informaciją iš Kauno policijos, Vilniaus pareigūnai sulaikė „Lexus“ vagis

Įtariamieji – moteris, gimusi 2003 metais, ir vyras, gimęs 1988 metais – įkliuvo glaudžiai bendradarbiavusiems Kauno ir Vilniaus kriminalistams.
Įtariamiesiems paskirtos kardomosios priemonės – vienas jų suimtas dviem mėnesiams, kitam paskirta intensyvi priežiūra.
Anot pareigūnų, šių metų rugpjūčio pabaigoje Kauno policininkai gavo informaciją apie planuojamą automobilio „Lexus“ vagystę Vilniuje ir iš karto šia informacija pasidalino su sostinės koelgomis.
