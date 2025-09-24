Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Gavę informaciją iš Kauno policijos, Vilniaus pareigūnai sulaikė „Lexus“ vagis

2025-09-24 15:32 / šaltinis: BNS
2025-09-24 15:32

Sostinėje policija sulaikė du automobilio „Lexus“ vagyste įtariamus asmenis – jauną moterį ir vyrą, trečiadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

Policija. ELTA / Andrius Ufartas

Sostinėje policija sulaikė du automobilio „Lexus“ vagyste įtariamus asmenis – jauną moterį ir vyrą, trečiadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

REKLAMA
0

Įtariamieji – moteris, gimusi 2003 metais, ir vyras, gimęs 1988 metais – įkliuvo glaudžiai bendradarbiavusiems Kauno ir Vilniaus kriminalistams.

Įtariamiesiems paskirtos kardomosios priemonės – vienas jų suimtas dviem mėnesiams, kitam paskirta intensyvi priežiūra.

Anot pareigūnų, šių metų rugpjūčio pabaigoje Kauno policininkai gavo informaciją apie planuojamą automobilio „Lexus“ vagystę Vilniuje ir iš karto šia informacija pasidalino su sostinės koelgomis. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų