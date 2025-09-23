Prie „Ryto“ sistemos jungiasi aštuoniolikmečių rinktinės narys

Aukštaūgis jau spėjo apsivilkti „Ryto“ komandos marškinėlius pavasarį vykusiame FIBA Čempionų lygos jaunimo turnyre Manisoje, kuriame per rungtynes vidutiniškai rinko po 10,3 taško, atkovodavo 5,3 kamuolio, atlikdavo 2,8 rezultatyvaus perdavimo bei fiksavo 17,5 naudingumo balo rodiklį. Tuo tarpu „Ryto“ jaunimo komanda užtikrintai triumfavo šiame turnyre.
A.Vilkas praėjusiame sezone debiutavo ir Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL). Atstovaudamas Vilkaviškio „Perlui“, „Tornado“ krepšinio mokyklos auklėtinis per rungtynes vidutiniškai pelnydavo po 4,4 taško, atkovodavo po 2,8 kamuolio ir atlikdavo po 1,5 rezultatyvaus perdavimo.
Be to, aukštaūgis sulaukė pripažinimo ir tarptautinėje arenoje – jis buvo išrinktas naudingiausiu žaidėju „Adidas NextGen“ kvalifikacijos turnyre Miunchene. Atstovaudamas jungtinei talentų komandai, finalo rungtynėse prieš Valensijos „Valencia Basket“ jaunimą, puolėjas pelnė 16 taškų, atkovojo 12 kamuolių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir blokavo 5 metimus, taip surinkdamas net 36 naudingumo balus. Viso turnyro metu jis vidutiniškai fiksavo 9,8 taško, 7,2 atkovoto kamuolio, 2 rezultatyvių perdavimų, 1,8 bloko ir 19,2 efektyvumo balų vidurkius.
Jaunasis talentas sezoną užbaigė vasarą atstovaudamas Lietuvos aštuoniolikmečių rinktinei Europos čempionate. Per 5 susitikimus jis rinko po 6 taškus, 2,6 atkovoto kamuolio ir 1,2 rezultatyvaus perdavimo, o iš dviejų taškų zonos atakavo nepriekaištingai – 100 proc. taiklumu.
„Norime padėkoti Arminui ir jo artimiesiems, kurie patikėjo mūsų klubu, trenerių kolektyvu ir jų idėjomis. Labai tikimės, kad artėjančius metus kryptingai dirbsime, turėdami bendrą tikslą – padėti Arminui atskleisti turimą potencialą ir tapti aukšto lygio krepšininku“, – sakė „Ryto“ jaunimo programos vadovas Matas Urbonas.
Vilniaus klubas tikisi, kad prie „Ryto“ prisijungęs talentingas puolėjas ir toliau sparčiai tobulės ir prisidės prie komandos pergalių artėjančiame sezone.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!