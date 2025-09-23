Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Prie „Ryto“ sistemos jungiasi aštuoniolikmečių rinktinės narys

2025-09-23 17:06 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-23 17:06

Vilniaus „Rytas“ susiejo ateitį su Lietuvos aštuoniolikmečių rinktinės nariu Arminu Vilku. 18 metų 203 cm ūgio krepšininkas artėjantį sezoną pradės sostinės klubo dublerių komandos gretose.

A.Vilkas jungiasi prie Vilniaus komandos sistemos (FIBA Europe nuotr.)

Vilniaus „Rytas“ susiejo ateitį su Lietuvos aštuoniolikmečių rinktinės nariu Arminu Vilku. 18 metų 203 cm ūgio krepšininkas artėjantį sezoną pradės sostinės klubo dublerių komandos gretose.

REKLAMA
0

Aukštaūgis jau spėjo apsivilkti „Ryto“ komandos marškinėlius pavasarį vykusiame FIBA Čempionų lygos jaunimo turnyre Manisoje, kuriame per rungtynes vidutiniškai rinko po 10,3 taško, atkovodavo 5,3 kamuolio, atlikdavo 2,8 rezultatyvaus perdavimo bei fiksavo 17,5 naudingumo balo rodiklį. Tuo tarpu „Ryto“ jaunimo komanda užtikrintai triumfavo šiame turnyre.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A.Vilkas praėjusiame sezone debiutavo ir Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL). Atstovaudamas Vilkaviškio „Perlui“, „Tornado“ krepšinio mokyklos auklėtinis per rungtynes vidutiniškai pelnydavo po 4,4 taško, atkovodavo po 2,8 kamuolio ir atlikdavo po 1,5 rezultatyvaus perdavimo.

REKLAMA
REKLAMA

Be to, aukštaūgis sulaukė pripažinimo ir tarptautinėje arenoje – jis buvo išrinktas naudingiausiu žaidėju „Adidas NextGen“ kvalifikacijos turnyre Miunchene. Atstovaudamas jungtinei talentų komandai, finalo rungtynėse prieš Valensijos „Valencia Basket“ jaunimą, puolėjas pelnė 16 taškų, atkovojo 12 kamuolių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir blokavo 5 metimus, taip surinkdamas net 36 naudingumo balus. Viso turnyro metu jis vidutiniškai fiksavo 9,8 taško, 7,2 atkovoto kamuolio, 2 rezultatyvių perdavimų, 1,8 bloko ir 19,2 efektyvumo balų vidurkius.

REKLAMA

Jaunasis talentas sezoną užbaigė vasarą atstovaudamas Lietuvos aštuoniolikmečių rinktinei Europos čempionate. Per 5 susitikimus jis rinko po 6 taškus, 2,6 atkovoto kamuolio ir 1,2 rezultatyvaus perdavimo, o iš dviejų taškų zonos atakavo nepriekaištingai – 100 proc. taiklumu.

„Norime padėkoti Arminui ir jo artimiesiems, kurie patikėjo mūsų klubu, trenerių kolektyvu ir jų idėjomis. Labai tikimės, kad artėjančius metus kryptingai dirbsime, turėdami bendrą tikslą – padėti Arminui atskleisti turimą potencialą ir tapti aukšto lygio krepšininku“, – sakė „Ryto“ jaunimo programos vadovas Matas Urbonas.

Vilniaus klubas tikisi, kad prie „Ryto“ prisijungęs talentingas puolėjas ir toliau sparčiai tobulės ir prisidės prie komandos pergalių artėjančiame sezone.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų