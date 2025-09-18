Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

EDAK pradeda drausminę bylą R.Javtokui

2025-09-18 16:36 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-18 16:36

Pradedama byla R.Javtokui (Foto: Rokas Lukoševičius)

Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ Etikos, drausmės ir apeliacinė komisija (EDAK) 2025 m. rugsėjo 18 d. posėdyje vienbalsiai nutarė pradėti drausminę bylą Robertui Javtokui pagal krepšininkės Kamilės Nacickaitės-Van Der Horst skundą.

3

Byla pradedama dėl galimų Etikos ir drausmės kodekso 6 straipsnio 1, 3, 5, 7, 8, 13 bei 8 straipsnio 1 ir 13 punktų pažeidimų.

R. Javtokui suteiktas 7 kalendorinių dienų terminas pateikti paaiškinimus dėl skundo bei atsakyti į papildomus klausimus.

EDAK pabrėžia, kad etikos ir drausmės klausimai bus sprendžiami ne formaliai, o siekiant realiai stiprinti Lietuvos krepšinio bendruomenės pasitikėjimą etikos standartų laikymusi.

Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ Etikos, drausmės ir apeliacinės komisijos pirmininko Tomo Jasevičiaus komentaras:

„Pirmiausia konstatuoju pagrindinę nuostatą – Lietuvos krepšinio sistemoje, už kurią esame atsakingi, negali būti vietos jokioms rasistinėms, seksistinėms ir kito asmens teises žeminančioms apraiškoms. Konkretus atvejis – Roberto Javtoko vieši pasisakymai nagrinėjami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymų, FIBA reglamentų ir Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ kolegialių organų atsakomybes apibrėžiančių dokumentų ribose. Savo veiksmais jau esame pademonstravę objektyvaus ir nešališko tyrimo vykdymo kompetencijas.

Šiandien vykusiame Etikos, drausmės ir apeliacinės komisijos posėdyje komisijos nariai buvo supažindinti su gautu skundu, nagrinėjamos situacijos turiniu, buvo išklausytos komisijos narių nuomonės bei paprašyta savo poziciją pateikti R. Javtoko. Tokias situacijas privalome spręsti pagal tarptautinės praktikos standartus. Šią situaciją pagal savo institucines pareigybes taip pat nagrinės pasaulinės FIBA biuro atsakingi organai, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba bei Vilniaus miesto savivaldybės atsakingi pareigūnai.“

Komisiją sudaro: LKL generalinė direktorė Rasa Liuimienė, advokatas Andrius Būdvytis, Lietuvos profesionalių krepšininkų asociacijos vykdantysis direktorius Laimonas Kisielius, treneris Dalius Ubartas ir Lietuvos krepšinio teisėjų asociacijos prezidentas Tomas Jasevičius.

Drausminės bylos nagrinėjimo posėdis planuojamas 2025 m. rugsėjo 29 d. 10:00 val.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

