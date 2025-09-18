Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Deficitą naikinusi WU-15 rinktinė pranoko rumunes

2025-09-18 16:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-18 16:32

Lietuvos merginų iki 15 metų rinktinė ketvirtadienį pratęsė pasirodymą Maltoje vykstančiame UEFA „Development“ turnyre.

Lietuvos WU-15 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Lietuvos merginų iki 15 metų rinktinė ketvirtadienį pratęsė pasirodymą Maltoje vykstančiame UEFA „Development“ turnyre.

0

Antrose rungtynėse Domo Paulausko auklėtinės 3:1 (0:1) nugalėjo Rumunijos bendraamžes. Priminsime, kad pirmame mače lietuvės po baudinių (pagrindinis laikas 2:2) nugalėjo Maltos ekipą, o pasirodymą užbaigs sekmadienio dvikova su Šiaurės Airija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Primename, jog UEFA „Development“ turnyrai yra skirti jaunoms futbolininkėms, kad jos pirmąkart įgytų tarptautinių rungtynių patirties. Pagrindinis šių turnyrų principas – visos komandos futbolininkės turi gauti panašų žaidybinį laiką.

Ketvirtadienio rungtynėse pirmasis įvartis krito sužaidus apie 15 minučių, kai rumunės kamuolį į tinklą pasiuntė tiesiai po kampinio ir taip išsiveržė į priekį. Tai buvo vienintelis per kėlinį pelnytas įvartis, tad į pertrauką lietuvaitės išsinešė minimalų deficitą.

Antrame kėlinyje situaciją jau kontroliavo lietuvės. Sužaidus apie valandą rezultatą lietuvės po kampinio išlygino, dar po keleto minučių po varžovių vartininkės klaidos pelnius įvartį mūsiškės išsiveržė į priekį, o paskutinis taškas gražiu smūgiu buvo padėtas jau rungtynių pabaigoje.

UEFA „Development“ merginų U15 rinktinių turnyras

Rumunija – Lietuva 1:3 (1:0)

Takalio „Centenary“ stadionas.

**********

Likęs turnyro rungtynių tvarkaraštis:

Rugsėjo 21 d. (sekmadienis)

11:00 val. Lietuva – Šiaurės Airija

14:30 val. Malta – Šiaurės Airija.

