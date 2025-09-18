Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Per vieną poziciją FIBA reitinge pakilę lietuviai aplenkė latvius

2025-09-18 16:27
2025-09-18 16:27

FIBA paskelbė naują pasaulio reitingą, kuriame aukštesnė vieta skirta mūsų šalies rinktinei.

Lietuva pakilo reitinge (BNS nuotr.)

FIBA paskelbė naują pasaulio reitingą, kuriame aukštesnė vieta skirta mūsų šalies rinktinei.

0

Penktą vietą Europos čempionate užėmusi mūsų šalies komanda pakilo per vieną poziciją ir šiuo metu yra devintoje vietoje.

Lietuviai aplenkė per dvi pozicijas, nukritusius latvius, kurie dabar yra 11 vietoje.

Reitingo viršūnėje ir toliau išlieka olimpinė čempionė Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) rinktinė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Itin didelį šuolį net per 17 pozicijų padarė Europos vicečempionai turkai, kurie dabar žengia 12 vietoje.

Pirmas dešimtukas:

1.JAV

2.Vokietija

3.Serbija

4.Prancūzija

5.Kanada

6.Australija

7.Ispanija

8.Argentina

9.Lietuva

10.Brazilija

