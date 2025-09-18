Per vieną poziciją FIBA reitinge pakilę lietuviai aplenkė latvius

Penktą vietą Europos čempionate užėmusi mūsų šalies komanda pakilo per vieną poziciją ir šiuo metu yra devintoje vietoje.
Lietuviai aplenkė per dvi pozicijas, nukritusius latvius, kurie dabar yra 11 vietoje.
Reitingo viršūnėje ir toliau išlieka olimpinė čempionė Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) rinktinė.
Itin didelį šuolį net per 17 pozicijų padarė Europos vicečempionai turkai, kurie dabar žengia 12 vietoje.
Pirmas dešimtukas:
1.JAV
2.Vokietija
3.Serbija
4.Prancūzija
5.Kanada
6.Australija
7.Ispanija
8.Argentina
9.Lietuva
10.Brazilija
