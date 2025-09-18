Sydney McLaughlin-Levrone pasaulio čempionato auksą iškovojo su geriausiu rezultatu per 40 metų

Šį kartą be barjerų 400 m nusprendusi bėgti amerikietė Sydney McLaughlin-Levrone net ir per lietų sugebėjo užfiksuoti fantastišką 47.78 sek. rezultatą. Tai – naujas pasaulio čempionatų rekordas ir 2-as rezultatas per visą rungties istoriją. Greičiau yra bėgusi tik tuometinės Rytų Vokietijos atstovė Marita Koch, kuri 1985 m. finišavo per 47.60 sek.
Watch Sydney McLaughlin-Levrone 🇺🇸 run a blistering 47.78s to win 400m GOLD at the World Championships!🥇
The fastest time in 40 years!!!!!
🥈 Marileidy Paulino 🇩🇴 47.98
🥉 Salwa Eid Naser 🇧🇭 48.19pic.twitter.com/vHyvjsRWGd— Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 18, 2025
Sidabrą laimėjo, šalies rekordą pagerino ir 3-ią rezultatą istorijoje pasiekė Marileidy Paulino (47.98) iš Dominikos Respublikos. Ji gynė pasaulio čempionės titulą, o pernai tapo olimpine čempione.
Bronza atiteko Salwai Eid Naser (48.19) iš Bahreino.
S. McLaughlin-Levrone ilgą laiką buvo žinoma kaip 400 m barjerinio bėgimo specialistė. Šioje rungtyje amerikietė yra pasiekusi pasaulio rekordą (50.37), 2 kartus tapo olimpine čempione ir sykį – pasaulio čempione.
Vyrų 400 m bėgimą su geriausiu sezono rezultatu pasaulyje laimėjo Busangas Collenas Kebinatshipi (43.53). 21-erių talentas laimėjo pirmą pasaulio čempionato medalį per karjerą.
Sidabrą pelnė Trinidado ir Tobago rekordą pasiekęs Jereemas Richardsas (43.72), o bronzą išplėšė dar vienas Botsvanos atstovas Bayapo Ndori (44.20). Tik 5-as liko tarp pagrindinių favoritų minėtas Zakithi Nene (44.55) iš Pietų Afrikos Respublikos.
Moterų trišuolio rungtyje pirmą kartą pasaulio čempione stadione tapo kubietė Leyanis Perez Hernandez. Ji net du kartus šoko po 14,94 m ir pasiekė geriausią sezono rezultatą pasaulyje.
Paryžiaus olimpinė čempionė Thea Lafond iš Dominikos paskutiniu bandymu nušoko 14,89 m ir išplėšė sidabrą. Tuo tarpu bronza tenkinosi po sunkios traumos grįžusi geriausia visų laikų trišuolininkė venesuelietė Yulimar Rojas (14,76).
Tuo tarpu Dovilę Kilty paskutinę akimirką už finalo borto palikusi turkė Tugba Danismaz pasirodė itin nesėkmingai ir su labai kukliu 13,43 m rezultatu liko paskutinė – 12-a. Ji beveik pusę metro pralaimėjo net artimiausiai varžovei.
