  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Teisėjai patenkino Hull protestą: australė pusfinalyje prisijungs prie Galvydytės

2025-09-18 16:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-18 16:06

Tokijuje (Japonija) vykstančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate ketvirtadienį vyko moterų 800 m bėgimo atranka.

Jessica Hull | „Stop“ kadras

Tokijuje (Japonija) vykstančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate ketvirtadienį vyko moterų 800 m bėgimo atranka.

0

Į pusfinalį pateko 24 geriausios atletės: tiesioginiai kelialapiai atiteko pirmąsias 3 vietas kiekviename iš 7 bėgimų užėmusioms atletėms, o likusios 3 vietos pusfinalyje išdalintos pagal rezultatus. Tiesioginį kelialapį į pusfinalį pelnė ir Gabija Galvydytė.

Tiesa, gali būti, kad pusfinalyje išvysime ne 24, o 25 bėgikės. Australė Jessica Hull pateikė protestą po atrankos bėgimo.

Australė dalyvavo 7-ajame atrankos bėgime ir jau pačioje jo pradžioje po kontakto su varžove krito. J. Hull atsistojo ir bėgo iki finišo, bet pagrindinės grupės nebepavijo. Australė kritimo metu susižeidė koją, teko stabdyti kraujavimą.

„Esu nusivylusi. Aš nepadariau nieko blogo“, – žurnalistams sakė J. Hull, pažymėjusi, kad dabar ant kojos liks randas, kuris jai ilgam primins šį čempionatą.

Atnaujinta 16.07 val. Teisėjai pranešė, kad J. Hull protestas patenkintas. Tai reiškia, kad pusfinalyje bėgs 25 atletės.

Australė įprastai bėga ilgesnes distancijas. 1500 m bėgime ji Tokijuje jau laimėjo bronzą, o pernai tapo olimpine vicečempione.

