Teisėjai patenkino Hull protestą: australė pusfinalyje prisijungs prie Galvydytės

Į pusfinalį pateko 24 geriausios atletės: tiesioginiai kelialapiai atiteko pirmąsias 3 vietas kiekviename iš 7 bėgimų užėmusioms atletėms, o likusios 3 vietos pusfinalyje išdalintos pagal rezultatus. Tiesioginį kelialapį į pusfinalį pelnė ir Gabija Galvydytė.
Tiesa, gali būti, kad pusfinalyje išvysime ne 24, o 25 bėgikės. Australė Jessica Hull pateikė protestą po atrankos bėgimo.
Australė dalyvavo 7-ajame atrankos bėgime ir jau pačioje jo pradžioje po kontakto su varžove krito. J. Hull atsistojo ir bėgo iki finišo, bet pagrindinės grupės nebepavijo. Australė kritimo metu susižeidė koją, teko stabdyti kraujavimą.
„Esu nusivylusi. Aš nepadariau nieko blogo“, – žurnalistams sakė J. Hull, pažymėjusi, kad dabar ant kojos liks randas, kuris jai ilgam primins šį čempionatą.
"I might get a nice little scar to remember that one"— RTÉ Sport (@RTEsport) September 18, 2025
Australia's Jessica Hull chats to @DavidGillick after suffering a fall in the 800m heats and also shows the cut to her shin that she sustained in the process
📺 https://t.co/XnOP6grnB7 pic.twitter.com/dhsoUpTUG5
Atnaujinta 16.07 val. Teisėjai pranešė, kad J. Hull protestas patenkintas. Tai reiškia, kad pusfinalyje bėgs 25 atletės.
Australė įprastai bėga ilgesnes distancijas. 1500 m bėgime ji Tokijuje jau laimėjo bronzą, o pernai tapo olimpine vicečempione.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!