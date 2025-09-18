Miltiadis Tentoglou išgyveno fiasko pasaulio lengvosios atletikos čempionate ir paaiškino, kas jam nutiko

Fiasko patyrė titulą gynęs graikas Miltiadis Tentoglou, kuris užėmė vos 11-ą vietą (7,83) ir turėjo trauktis atlikęs tik 3 bandymus. Vos prieš porą dienų atrankoje graikas šoko 8,17 m. Toks rezultatas finale jam bent jau būtų garantavęs galimybę atlikti visus 6 bandymus.
„Tai buvo blogiausios varžybos mano gyvenime“, – Graikijos žiniasklaidai pripažino M. Tentoglou.
Anot M. Tentoglou, problemos prasidėjo jau nuo pirmojo įskaitinio šuolio.
„Aš apšilimo metu labai gerai jaučiausi ir gal kiek persistengiau atlikdamas tuos apšilimo šuolius. Kadangi buvau geriausios fizinės formos gyvenime, maniau, kad taupytis nereikia. Deja, kartais viskas susiklosto ne taip, kaip tikiesi. Nuo pat pirmo šuolio mane ėmė varginti mėšlungis. Po to momento jau nieko nebegalėjau padaryti“, – sakė M. Tentoglou.
M. Tentoglou šiemet ir toliau priklauso geriausias sezono rezultatas pasaulyje – 8,46 m.
M. Tentoglou yra ne tik 2023 m. pasaulio čempionas, bet ir 2021 m. bei 2024 m. olimpinis čempionas, 2022 m. ir 2024 m. pasaulio uždarų patalpų čempionas. Graiko kraityje yra ir 6 Europos čempiono titulai (3 – stadione, 3 – uždarose patalpose).
