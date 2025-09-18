Visose Lietuvos rankinio lygos turo rungtynėse nugalėtoją lėmė vienas įvartis

Centrinė turo dvikova vyko Dzūkijos sostinėje, kur susitiko prie čempionato favoritų priskiriamos Alytaus „Varsa-Stronglasas“ ir Vilniaus „Šviesa“.
Pirmame kėlinyje vyko lygi kova ir nei vienai komandai nepavyko įgyti didesnės persvaros. Po pertraukos iniciatyvą perėmė „Šviesa“ ir įpusėjus antram kėliniui svečiai atitrūko penkiais įvarčiais 19:14. Tačiau šeimininkai nenuleido rankų ir iki susitikimo pabaigos likus pusantros minutės sumažino atsilikimą iki įvarčio.
Rungtynių pabaigoje Alytaus komanda turėjo galimybę išlyginti rezultatą, bet klaida puolime leido „Šviesai“ iškovoti pergalę 24:23 (12:11).
„Tokių atkaklių bei nervingų rungtynių ir tikėjomės. Antrame kėlinyje buvome atitrūkę penkiais įvarčiais ir norėjosi stabilią persvarą išlaikyti iki pabaigos. Bet dzūkeliai yra dzūkeliai. Jie gali pralaiminėti nors ir dešimčia įvarčių, bet įsikandę į rungtynes kovoja iki galo, – sakė antrą pergalę iškovojusios „Šviesos“ treneris Gintaras Cibulskis. – Rungtynės tikrai turėjo patikti žiūrovams, o mums treneriams tai ne vienas žilas plaukas atsiranda po tokių dramų aikštelėje. Reikia ir tokių rungtynių patirti ir šią patirtį įsidėti į bagažą, nes tokios dvikovos užgrūdina tiek žaidėjus, tiek trenerius.“
Nugalėtojus į priekį vedė 7 įvarčius pelnęs Ernestas Stvolas, po 5 įvarčius prie pergalės pridėjo Mykolas Lapiniauskas ir Rapolas Valadka. „Šviesos“ vartininkas Giedrius Morkūnas atrėmė net 13-a varžovų metimų iš 32-iejų (41 proc.).
„Varsos“ komandai Andrius Montvilas pelnė 6 įvarčius, Žygimantas Micevičius – 5, Gabrielius Civinskas ir Arminas Stankūnas – po 3. Alytiškių vartininkas Oleksandras Moisejevas atrėmė 15-a metimų iš 39-ių (38 proc.).
„Sunku dar kalbėti apie komandos pajėgumą, nes neturėjome kelių pagrindinių žaidėjų. Bet esu patenkintas komandos žaidimu. Nors antrame kėlinyje šiek tiek paleidome rungtynių vadžias, bet rungtynių pabaigoje pavyko prisivyti varžovus, – komentavo pirmas sezono rungtynes sužaidusios „Varsos-Stronglaso“ komandos treneris Egidijus Petkevičius. – Gal truputį pritrūko ištvermės ir tai trukdė priimti labiau logiškus sprendimus. Bet esu patenkintas vyrų kova, ypač gynyboje bei vartininko žaidimu. Esame pozityviai nusiteikę šiam sezonui.“
Sensacija vos neužfiksuota kitame Dzūkijos mieste, kur praėjusį sezoną paskutinę vietą užėmusi Varėnos „Ūla“ priėmė čempiono titulą ginantį Klaipėdos „Dragūną“.
Rungtynių pradžioje staigmena net nekvepėjo, kai „Dragūnas“ jau 10 min. atitrūko keturiais įvarčiais 6:2. Bet dar iki pertraukos „Ūla“ sugebėjo sumažinti atsilikimą iki minimalaus 14:15, o antrame kėlinyje šeimininkai persvėrė rezultatą 19:18. Įpusėjus kėliniui „Dragūno“ deficitas jau buvo du įvarčiai 21:23. Tačiau labiau patyrę klaipėdiečiai sugebėjo persverti rezultatą ir apsigynę nuo paskutinės varėniškių atakos, išplėšė pergalę 29:28 (15:14).
Pergalingai sezoną pradėjusio „Dragūno“ gretose rezultatyviausiai žaidė Filipas Hrnjakas, pelnęs 6 įvarčius, Tomas Drakšas įmetė 5 įvarčius, Artūras Budraitis – 4. Antrą pralaimėjimą patyrusiai „Ūlos“ komandai Deivas Eidukonis pelnė 9 įvarčius, Arnas Narijauskas – 7, Armandas Sinkevičius – 5.
Kitose rungtynėse HC „Vilnius“ namuose taip pat minimaliu skirtumu 28:27 (16:14) įveikė vicečempionę Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komandą. Dabar abiejų šių ekipų sąskaitoje – po vieną pergalę iš pralaimėjimą.
Nugalėtojams Martynas Lapinskas ir Martynas Žala pelnė po 6 įvarčius, pergalingą įvartį įmetęs Giedrius Sveklas surinko 5 įvarčius. „Pieno žvaigždžių“ komandai Karolis Piragis pelnė 7 įvarčius, Modestas Štarolis – 6, Oleksandras Kasai – 5.
Kovos LRL čempionate atsinaujins rugsėjo 27 d., nes artimiausią savaitgalį Lietuvos klubai žais Baltijos rankinio lygos rungtynes.
