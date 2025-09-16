Lietuvos moterų rankinio rinktinė pradeda pasiruošimą Europos čempionato atrankos rungtynėms

Šių metų kovo mėnesį pirmąjį atrankos etapą sėkmingai praėjusiai Lietuvos rinktinei burtai lėmė itin pajėgią grupę – dėl patekimo į Europos čempionatą varžysimės su Švedijos, Serbijos ir Ukrainos rinktinėmis. Pirmos rungtynės spalio 16 dieną vyks Belgrade prieš Serbijos ekipą, o spalio 19 dieną Šiauliuose lietuvės priims elitinę Švedijos moterų rinktinę. Todėl ši rugsėjo mėnesio rinktinių savaitė yra paskutinis pasirengimo etapas prieš prasidedančias kovas dėl vietos senojo žemyno pirmenybėse. Ir šįkart ši savaitė yra beprecedentė – Lietuvos rankinio federacija surinko rinktinę į dvi grupes, kurios dalyvaus dviejuose skirtinguose tarptautiniuose turnyruose ir sieks juose atitinkamų tikslų.
Lietuvos vardas suskambės stipriausios Afrikos rankinio šalies salėje
Pagrindinė rinktinė kartu su vyriausiuoju treneriu Herlanderiu Silva vakar išvyko į Angolą ir šiandien ryte pasiekė sostinę Luandą. Čia vakare prasidės treniruočių stovykla, o nuo trečiadienio – tarptautinis moterų rankinio rinktinių turnyras Angolos Nepriklausomybės 50-dešimtmečiui paminėti. Šiame turnyre kartu su Lietuvos ir Angolos nacionalinėmis moterų rankinio rinktinėmis dalyvaus Kongo bei Portugalijos komandos.
Angolos nacionalinė moterų rankinio rinktinė yra vienareikšmiškai geriausia Afrikos žemyno rankinio komanda. Nuo 1989 metų Angola net 13 kartų tapo Afrikos moterų rankinio čempionato nugalėtojomis ir šių varžybų nelaimėjo tik tris kartus – 1991, 1996 ir 2014 metais.
Ši pietvakarių Afrikos valstybė yra ir nuolatinė pasaulio čempionatų dalyvė. Paskutinėse planetos pirmenybėse 2023 metais Angola pirmajame etape vos vienu įvarčiu nusileido prancūzėms ir rezultatu 24:30 slovėnėms, tačiau iškovotos lygiosios su islandėmis leido patekti į pagrindinį etapą tarp 24 stipriausių komandų. Čia patyrusios pralaimėjimą prieš Norvegiją Angolos rankininkės vėliau laimėjo ir prieš Austriją, ir prieš Šiaurės Korėją, tačiau to neužteko prasibrauti į ketvirtfinalį.
Kaip stipriausia Afrikos žemyno komanda, Angolos moterų nacionalinė rankinio rinktinė nuo 1996 metų dalyvavo visose vasaros Olimpinėse žaidynėse. Nuo 2012 metų Angolos rinktinė prieš burtų traukimą visuomet būdavo paskutiniame silpniausiame komandų krepšelyje, tačiau nei karto savo grupėje neliko paskutinėje vietoje.
Geriausias šios rinktinės pasirodymas Olimpinėse žaidynėse buvo 2016 metais Rio de Žaneire, kai Angola savo šešių komandų grupėje užėmė ketvirtą vietą ir prasibrovė į ketvirtfinalį. Jame afrikietėms teko kitoje grupėje pirmą vietą laimėjusių rusių barjeras, tačiau rusijai pralaimėta tik po atkaklios kovos rezultatu 27:31.
Pernai Paryžiuje Angola šešių komandų grupėje su viena pergale ir vienomis lygiosiomis liko penktoje vietoje ir nepateko į ketvirtfinalį, tačiau galutinėje rikiuotėje užėmė aukščiausią vietą tarp į kitą etapą nepatekusių komandų – 9 iš 12.
Angolos rankininkės dalyvaus ir šiais metais lapkričio pabaigoje vyksiančiame pasaulio moterų rankinio čempionate. Pirmame etape Angola susitiks su Norvegijos, Pietų Korėjos ir Kazachstano rankininkėmis.
Kongo moterų rankinio rinktinė taip pat yra dėmesio verta komanda. Kongo rankininkės dalyvavo paskutiniuose dviejuose pasaulio čempionatuose ir pastarąjį dvidešimtmetį Afrikos žemyno pirmenybėse laviruoja tarp 3 ir 6 vietų.
Tarptautinis moterų rankinio rinktinių turnyras Angolos Nepriklausomybės 50-dešimtmečiui paminėti bus transliuojamas Angolos rankinio federacijos Youtube kanale:
Rungtynių tvarkaraštis (Lietuvos laiku):
rugsėjo 17 dieną 18:00 val.: Lietuva - Portugalija
rugsėjo 18 dieną 20:00 val.: Lietuva - Angola
rugsėjo 20 dieną 18:00 val.: Lietuva - Kongas
Kitai rinktinės grupei - Baltijos taurės turnyras
Tuo tarpu šiandien vakare Vilniuje į treniruočių stovykla renkasi antra moterų rinktinė, su kuria šią savaitę dirbs trenerio asistentė Gintarė Rašimienė. Šioje rinktinėje daugiau jaunų sportininkių, taip pat gerai pažįstami moterų rankinio lygos veidai.
Į šios rinktinės sudėtį pakviestos sportininkės dalyvaus Baltijos moterų rankinio rinktinių taurės turnyre ir šeštadienį stos į kovą prieš estes, o sekmadienį išmėgins Suomijos komandą. Latvės moterų rinktinės neformuoja ir šiame turnyre nedalyvaus.
Baltijos taurės turnyrą šiemet organizuojantys suomiai rungtynes transliuos per Handis TV. Transliacijos kaina - 5 eurai už rungtynes.
Rungtynių tvarkaraštis:
rugsėjo 20 dieną 15:00 val. rungtynės prieš Estiją
rugsėjo 21 dieną 12:00 val. rungtynės prieš Suomiją
Unikali galimybė Lietuvos moterų rankiniui
Pirmą kartą vienu metu į dvi skirtingas stovyklas yra sukviestos 30 žaidėjų. Pasak rinktinės vyr. trenerio H. Silvos, tai nuostabi galimybė auginti moterų rinktinės potencialą, patikrinti esamas ir išbandyti naujas žaidėjas bei tinkamai pradėti naują moterų rinktinės veiklos etapą.
„Mums tai yra nuostabus šansas prieš rungtynes su Serbija ir Švedija pamatyti, kaip mūsų sportininkės atrodo atitinkamame kontekste, suteikiant kur kas daugiau žaidimo laiko visoms rinktinės narėms,“ – teigia H. Silva. „Bet svarbiausia, kad sužaisime net penkerias tarptautines rungtynes, kur pastaraisiais metais tiek rungtynių rinktinė turėdavo per visą sezoną. Tai labai svarbu ir prasminga besirengiant Europos čempionato atrankos rungtynėms.“
„Nors mes esame išsiskyrę į dvi grupes – viena Angoloje, o kita Lietuvoje ir Suomijoje, – tačiau dirbame kaip viena komanda ir visą procesą organizuojame vienodai abiem grupėms. Vyksta nuolatinė komunikacija bei treniruočių, sportininkių ir jų sveikatos stebėjimas. Esame labai patenkinti šia unikalia galimybe ir pirmiausia dėkojame visiems treneriams, kurių kasdienis darbas leidžia mūsų nacionalinei rinktinei toliau augti bei dirbti su ryžto bei potencialo turinčiomis sportininkėmis,“ – pridūrė rinktinės vyr. treneris Herlanderis Silva.
Tuo tarpu federacijos generalinis sekretorius Žilvinas Galimovas pažymi, kad Lietuvos moterų rankinio rinktinei būti pakviestai ir dalyvauti tokiame tarptautiniame turnyre yra didžiulis prestižas. „Tai vienas rimčiausių ar net rimčiausias turnyras, kuriame lietuvės yra dalyvavusios, o tai labai svarbu, kuomet atrankos turnyre mūsų laukia elitinės Švedijos, Serbijos rinktinės,“ – teigia jis.
„Bet girdžiu labai daug skirtingų vertinimų dėl antros rinktinės suformavimo ir žaidėjų selekcijos. Tačiau Lietuvoje susirenkanti ir į Suomiją išvyksianti rinktinė yra daugiau nei tik trumpalaikis tikslas šiandienos kontekste. Tai yra potencialių ateities rinktinės narių arba kandidačių į ją susirinkimas, kur mūsų tikslas yra išbandyti esamas geras žaidėjas, kurios jau yra šalia pagrindinės sudėties, bei įvertinti potencialo ateičiai turinčias jaunąsias rankininkes, kaip jos orientuojasi aplinkoje, kaip mąsto, dirba, žaidžia ir ar tikrai gali tapti ateities rinktinės žaidėjomis. Visa tai yra kompleksas sprendimų, kuriuos mes priėmėme kartu su vyriausiuoju treneriu, siekdami ne kažkokių vienetinių rezultatų šiandien, bet norėdami pasiekti didesnių tikslų ateityje,“ – sakė Ž. Galimovas.
Moterų rankinio rinktinės sudėtis Angoloje
Gabija Nievaitė (Vilniaus Eglė)
Evita Žilionytė (Vilniaus Eglė)
Singrida Kulikovaitė (VMSM Sostinės tauras)
Martyna Ustilaitė (Kauno raj. CASCADA - HC Garliava SC)
Amanda Vareikienė (Panevėžio HC Kova-PSC/RSSG)
Laura Salamanavičė (Panevėžio HC Kova-PSC/RSSG)
Gerda Kairytė (SV UNION Halle-Heustadt, Vokietija)
Agnė Gudlinkytė (Kauno Žalgiris)
Altėja Ustilaitė (Kauno r. SC)
Gabrielė Vėgėlytė (Kauno raj. CASCADA - HC Garliava SC)
Dominyka Andronik (Sosnica Gliwice, Lenkija)
Gabija Pilikauskaitė (Sosnica Gliwice, Lenkija)
Aušra Arciševskaja (Klub Pilki Recznej Gminy Kobierzyce, Lenkija)
Greta Rinkevičiūtė (SV Allensbach, Vokietija)
Amelija Selivončikaitė (Kauno Žalgiris)
Silvija Mackonytė (Vilniaus Eglė)
Vyr. treneris - Herlander Silva
Vartininkių treneris - Hugo Terra
Kineziterapeutė - Deimantė Grincevičiūtė
Komandos vadovas - Žilvinas Galimovas
Moterų rankinio rinktinės sudėtis Lietuvoje ir Suomijoje
Ana Andronik (VMSM Sostinės tauras)
Greta Vainorytė (Klaipėdos „Viesulo“ SC)
Mantė Žvilauskaitė (Klaipėdos Dragūnas)
Emilija Tamuliūnaitė (Kauno r. SC)
Eva Christina Žilinskas (HSG Pleichach, Vokietija)
Marija Čelpačenko (Kauno raj. CASCADA - HC Garliava SC)
Ugnė Šemetulskytė (Klaipėdos Dragūnas)
Martyna Vaitkutė (Kauno raj. CASCADA - HC Garliava SC)
Kotryna Mačiulytė (Vilniaus Eglė)
Mantė Voskresenskaja (Kauno raj. CASCADA - HC Garliava SC)
Greta Makovskytė (Vilniaus Eglė)
Kamilė Juozaitytė (Kauno r. SC)
Ugnė Slavėnaitė (Klaipėdos Dragūnas)
Elija Levickytė (Klaipėdos „Viesulo“ SC)
Trenerė - Gintarė Rašimienė
Trenerės asistentė - Aistė Grigalienė
Kineziterapeutė - Elizabeta Klapčiukaitė
