Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Gabija Galvydytė pateko į dar vieną pasaulio lengvosios atletikos čempionato pusfinalį

2025-09-18 14:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-18 14:43

Tokijuje (Japonija) vykstančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate ketvirtadienį moterų 800 m bėgime pasirodė Gabija Galvydytė.

Gabija Galvydytė | Alfredo Pliadžio nuotr.

Tokijuje (Japonija) vykstančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate ketvirtadienį moterų 800 m bėgime pasirodė Gabija Galvydytė.

REKLAMA
0

Šeštajame atrankos bėgime lietuviai puikiai paskirstė jėgas, finišo tiesiojoje įsitvirtino antroje pozicijoje ir ramiai pateko į pusfinalį (1:58.86 min.). Nedaug trūko, kad G. Galvydytė netgi laimėtų bėgimą, nes ji tik 0.04 sek. atsiliko nuo britės Georgios Hunter Bell (1:58.82). Paskutinį tiesioginį kelialapį į pusfinalį nugvelbė australė Claudia Hollingsworth (1:59.06).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiame bėgime greitai iš kovos iškrito Charne du Plessis iš Pietų Afrikos Respublikos, patyrusi traumą jau pirmuose metruose.

REKLAMA
REKLAMA

Atrankos bėgimo rezultatai:

Absoliučioje atrankos įskaitoje lietuvės laikas buvo 12-as tarp 57 atlečių.

Nors G. Galvydytė šiemet labiau koncentravosi į ilgesnius nuotolius, bet rugpjūtį pagerino ir 800 m bėgimo karjeros rekordą (1:58.69).

G. Galvydytė prieš tai Tokijuje dalyvavo 1500 m rungtyje, kur pateko į pusfinalį ir užėmė 16-ą vietą, likdama vos per 0.49 sek. nuo finalo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų