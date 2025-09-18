Gabija Galvydytė pateko į dar vieną pasaulio lengvosios atletikos čempionato pusfinalį

Šeštajame atrankos bėgime lietuviai puikiai paskirstė jėgas, finišo tiesiojoje įsitvirtino antroje pozicijoje ir ramiai pateko į pusfinalį (1:58.86 min.). Nedaug trūko, kad G. Galvydytė netgi laimėtų bėgimą, nes ji tik 0.04 sek. atsiliko nuo britės Georgios Hunter Bell (1:58.82). Paskutinį tiesioginį kelialapį į pusfinalį nugvelbė australė Claudia Hollingsworth (1:59.06).
Šiame bėgime greitai iš kovos iškrito Charne du Plessis iš Pietų Afrikos Respublikos, patyrusi traumą jau pirmuose metruose.
Atrankos bėgimo rezultatai:
Absoliučioje atrankos įskaitoje lietuvės laikas buvo 12-as tarp 57 atlečių.
Nors G. Galvydytė šiemet labiau koncentravosi į ilgesnius nuotolius, bet rugpjūtį pagerino ir 800 m bėgimo karjeros rekordą (1:58.69).
G. Galvydytė prieš tai Tokijuje dalyvavo 1500 m rungtyje, kur pateko į pusfinalį ir užėmė 16-ą vietą, likdama vos per 0.49 sek. nuo finalo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!