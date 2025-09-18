Po pasaulio čempionato atrankos liūdesį į šoną stūmęs Truskauskas: „Judame tinkama linkme“

Į 200 m rungties pusfinalį iš viso pateko 24 sprinteriai. Paskutinio patekusio dalyvio rezultatas – 20,43 sek. Šis laikas yra greitesnis už Lietuvos rekordą, kuris nuo 2021 metų priklauso G. Truskauskui (20,48 sek.). Šiemet lietuvis 200 m distanciją dukart įveikė per 20,51 sek., sykį per 20,52 sek., o paskutinėse varžybose prieš pasaulio čempionatą nuotolį nubėgo per 20,45 sek. Visgi, šiuo atveju vėjas buvo didesnis (+2,5) nei yra leistinas (+2,0), todėl naujas nacionalinis rekordas užfiksuotas nebuvo.
„Tokio rezultato nesitikėjau. Tikslas buvo bėgti apie 20,50 sek., ką šiame sezone stabiliai ir dariau. Atvažiavau realizuoti save ir parodyti geriausią formą, bet akivaizdu, kad nepavyko to padaryti. Apmaudu, norėjosi geresnėmis emocijomis užbaigti sezoną. Vis dėlto, buvo patirties pasisemta.
Gan ankstokai sezoną pradėjome, pikas liepos viduryje buvo, o ankstokai pradėjus – sunku tą formą maksimaliai gerą išlaikyti. Kažkiek nepavyko to padaryti. Visgi, smagu atstovauti Lietuvai tokiose varžybose ir bėgti stadione su tokia atmosfera“, – po 200 m atrankos kalbėjo G. Truskauskas, kuris 2023-aisiais Budapešte (Vengrija) vykusiame pasaulio čempionate užėmė 39-ą vietą.
Paklaustas apie pademonstruoto rezultato priežastis G. Truskauskas pasiteisinimų neieškojo ir gyrė sąlygas bei varžovus. Be to, daug jėgų atėmė patekimas į šį čempionatą, kadangi rungtyje startuoja tik 48 sprinteriai iš viso pasaulio: „Gali daug priežasčių rasti, dėl ko nepavyko, bet į smulkmenas stengiamės nesigilinti, nes viskas daroma su protu. Negaliu sakyti, kad būtent tas ar tas pakišo koją. Prieš startą viskas buvo pozityviai, į stadioną žengiau užtikrintai, sąlygos buvo super, o varžovai – labai greiti. Tiesiog taip susiklostė, kad nepavyko savęs pilnai realizuoti. Nereikia liūdėti, bus pasimokyta pamokėlių.
Negalėjau sau leisti formą pasiekti vėliau, nes reikėjo reitinguotis į čempionatą. Liepos viduryje ir rugpjūtį buvo ta pikinė forma. Tai vienas iš ilgiausių sezonų, kiek esu turėjęs. Sukaupta daug patirties, galima pasimokyti iš įvairių situacijų.“
Startas pasaulio čempionate ir buvo pagrindinis G. Truskausko sezono tikslas. Šiemet lengvaatletis pagerino Lietuvos 200 m uždarų patalpų rekordą (20,98 sek.) bei buvo rekordinės vyrų 4x100 m estafetės dalis (39,77 sek.). „Pavyko stabiliai gerai bėgti, o sezonas – vienas iš labiausiai pasisekusių. Buvo nervų patampyta, nes vos ne paskutinę minutę sužinojau [apie patekimą į pasaulio čempionatą]. Užsidarė kvalifikacijos sistema ir dar teko palaukti, kol visos šalys susiųs galutinius rinktinių sąrašus. Tuo metu emocijos superinės buvo. Visgi, sudalyvauta ne taip, kaip buvo tikėtasi. Tikslai dideli, tai ne visą laiką pavyksta juos įvykdyti. Reikia suprasti, kad visko bus. Sportas tuo ir įdomus. Galima žvelgti į ateitį pozityviai. Dabar jau sezonas baigtas, tai reikia atsipūsti ir ruoštis tolimesniam procesui“, – sakė G. Truskauskas.
Sportininką treniruoja Martas Skrabulis, kuriam auklėtinis gražių žodžių negailėjo: „Įgyta daug patirties man ir treneriui. Labiau apsišlifavome treniruočių procese. Dabar žinosime, kaip ir ką padaryti geriau. Judame tinkama linkme, klaideles visada taisome. Stengsimės padaryti dar mažiau klaidų ir bėgti stabiliau bei greičiau. Didelė garbė atstovauti savo šaliai tokio lygio varžybose. Tai labai motyvuoja mane ir trenerį, kad sėkmingai pavyksta tuo keliu eiti. Buvo minčių apie pusfinalį, o tuomet pasirodymas būtų įvertintas 11 balų iš 10.“
Penktadienį vyksiančiame 200 m rungties finale G. Truskauskas mato daug intrigos ir tikisi įtemptos kovos. Favorito etiketę lietuvis klijuoja Botsvanos atstovui Letsile‘ui Tebogo, kuris pernai triumfavo Paryžiaus olimpinėse žaidynėse. Apie palaikymą tautiečiams kalbėjęs G. Truskauskas linkėjo gerų rezultatų, o Mykolui Aleknai – parsivežti auksinės spalvos medalį.
Vyrų disko metimo kvalifikacija vyks šeštadienį anksti ryte. Joje dalyvaus Mykolas Alekna, Martynas Alekna ir Andrius Gudžius. Disko metimo finalas vyks sekmadienį 14:10 val. Pasaulio čempionate Lietuvai atstovauja 11 lengvaatlečių. Planetos pirmenybės Tolimuosiuose Rytuose vyksta rugsėjo 13–21 dienomis, o varžybas tiesiogiai transliuoja LRT ir portalas „Eurovision Sport“.
