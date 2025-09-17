Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas: Matusevičiui pritrūko vos 2 cm, Truskauskas į pusfinalį nepateko

2025-09-17 15:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-17 15:24

Trečiadienį Tokijuje (Japonija) vykstančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate startavo dar du Lietuvos atstovai.

Edis Matusevičius | Scanpix nuotr.

Trečiadienį Tokijuje (Japonija) vykstančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate startavo dar du Lietuvos atstovai.

0

Ieties metimo kvalifikacinių varžybų A grupėje Edžio Matusevičiaus rezultatas tarp 19 dalyvių buvo septintas – 82,78 m (79,73 – 82,78 – x).

Po B grupės dalyvių metimų tapo aišku, kad į finalą E. Matusevičius nepateko, tačiau jam pritrūko vos 2 cm ir jis bendroje įskaitoje užėmė 13-ą vietą.

Tiesioginis bilietas į finalą garantavo 84,50 m normatyvas.

E. Matusevičiui priklauso geriausias Lietuvos rekordas, užfiksuotas 2019 m., kuris siekia 89,17 m.

200 m antrame atrankos bėgime Gediminas Truskauskas finišavo aštuntas (20,95 sek./-0.5) ir į pusfinalio bėgimus nepateko.

Pasaulio lengvosios atletikos čempionate jau pasirodė disko metikė Ieva Gumbs, bėgikė Gabija Galvydytė, šuolininkas Juozas Baikštys ir trišuolininkė Dovilė Kilty.



