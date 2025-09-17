Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Mykolo Aleknos konkurentas Matthew Denny papasakojo apie pažintį su lietuviu: „Buvo linksma naktis“

2025-09-17 13:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-17 13:38

Australijos disko metimo žvaigždė Matthew Denny Tokijuje sieks pirmojo pasaulio čempionato medalio ir tai darys kartu su žmogumi, kurį laiko ir etalonu, ir linksmybių draugu – pasaulio rekordininku iš Lietuvos Mykolu Alekna.

Matthew Denny ir Mykolas Alekna | Scanpix nuotr.

0

M. Denny ir 22-ejų lietuvis šią sporto šaką iškėlė į naują lygį, kai balandį Ramonos mieste vykusiame turnyre pasinaudojo palankiu vėju ir užfiksavo neįtikėtinus rezultatus. Šį savaitgalį jie vėl varžysis Tokijo nacionaliniame stadione.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Esame aršūs varžovai, bet konkuruojame sektoriuje, o ne liežuviais, – apie santykius su M. Alekna „Reuters“ pasakojo M. Denny. – Jis geras vaikinas. Kai pirmą kartą pasirodė „Deimantinės lygos“ varžybose, jis buvo labai tylus, bet aš jį šiek tiek ištraukiu iš kiauto. Po Briuselio etapo išėjome išgerti alaus – buvo linksma naktis. Kai kurie sportininkai bendrauja, kai kurie ne. O mes turime puikius santykius.“

„Throw Town“ turnyre Ramonoje M. Alekna pagerino paties pasiektą pasaulio rekordą, numesdamas diską 75,56 m. Tai sukėlė diskusijų, kadangi disko metimui nėra taikomi vėjo pagalbos apribojimai fiksuojant rekordus.

29-erių M. Denny Oklahomoje atsiliko nedaug – numetė 74,78 m ir pagerino asmeninį rekordą. Šįkart jie galbūt nepakartos tokių rezultatų, tačiau abu tiki galintys vėl lipti ant prizininkų pakylos po to, kai 2024 m. Paryžiuje abu laimėjo pirmuosius savo olimpinius medalius. M. Alekna iškovojo sidabrą, o M. Denny – bronzą.

M. Alekna jau turi du pasaulio čempionato medalius: 2023 m. Budapešte jis iškovojo bronzą, atsilikęs nuo švedo Danielio Stahlio, o dar prieš metus užėmė antrą vietą, nusileidęs tik slovėnui Kristjanui Čehui.

„Jis turi gerus genus, bet, manau, beveik visi diskininkai jų turi, – sakė M. Denny. – Aš užaugau žavėdamasis Virgilijumi (Alekna, – aut. past.) kaip varžovu, taip pat tokiais vyrais kaip Macas Wilkinsas (1976-ųjų olimpinis čempionas) ir dar keliais kitais. Kai susitinki juos, jie tiesiog yra nuostabūs žmonės. Visada malonu, nes tai paprasti vyrai, kurie mėgaujasi savo sportu. Nėra jokio ego – jie tiesiog daro tai, ką myli. Ir tą patį gali matyti pas Virgilijų, Mykolą ir jo brolį Martyną.“

Vienas iš aštuonių vaikų, M. Denny užaugo nedideliame ūkyje kaimiškoje Kvinslando vietovėje, kur diską mėtydavo į namelyje stovėjusią sieną. Jo gimtasis miestelis, kuriame vos kiek daugiau nei tūkstantis gyventojų, daugiau nei dešimtmetį palaiko atletą ir net surengė lėšų rinkimo kampaniją, kad šis galėtų išvykti į sav pirmąsias olimpines žaidynes 2016 m. Rio de Žaneire.

Po ketvirtosios vietos Tokijuje, M. Denny prisipažino, kad pats sau darė didelį spaudimą laimėti pirmą medalį Paryžiuje. Dabar jis sako labiau besimėgaujantis laiku namuose su žmona.

Nors po įspūdingo sezono starto Oklahomoje rezultatai tapo kuklesni, M. Denny tai nejaudina.

„Mes visi norime tapti pasaulio čempionais, o ne būti geri sezono viduryje, – sakė disko metikas. – Praėjusiais metais galbūt buvau labiau įsitempęs. Dabar žinau, kur tiksliai turiu būti. Kai ateis diena, užsivesiu ir kovosiu iš visų jėgų.“

