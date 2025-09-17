Danielis Stahlis prieš pasaulio lengvosios atletikos čempionatą: „Visa įtampa gula ant kitų vaikinų pečių, o aš esu džokeris ir autsaideris“

Nors jo sąskaitoje yra ne tik pasaulio čempiono titulas, bet ir olimpinis auksas, jis tvirtina, kad favorito etiketė tenka kitiems.
„Gali nutikti bet kas“, – Švedijos žiniasklaidai sakė D. Stahlis.
D. Stahlis atskleidė, kad jis su mielu noru sugrįžta į Tokiją, su kuriuo jį sieja tik patys geriausi prisiminimai.
„Prisimenu, kad kai ten buvau paskutinį kartą, kaip buvo olimpiniame kaimelyje, kadangi viskas per COVID pandemiją buvo sugriežtinta ir ribota. Dabar galiu vykti ten varžytis prie pilno stadiono ir normaliame gyvenime, tai neįtikėtinai smagu“, – sakė D. Stahlis.
Jis mano, kad disko metimas kaip sportas stipriai patobulėjo – šiuo metu yra penki atletai, galintys mesti toliau nei 68–69 metrus, įskaitant ir jį patį.
„Nereikia manęs visiškai nurašyti, bet kartu nereikia kalbėti apie pasaulio čempionato auksą. Visa įtampa gula ant kitų vaikinų pečių, o aš esu džokeris ir autsaideris“, – sakė D. Stahlis.
D. Stahlis paskutiniame „Deimantinės lygos“ etape rugpjūčio pabaigoje užėmė 5-ą vietą, diską numetęs 66,47 m., o tose varžybose triumfavo Mykolas Alekna, geriausiu bandymu diską nusviedęs 68,89 m.
