„Fenerbahče“ pasipildė NBA čempionu

Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas klubas oficialiai pasirašė dvejų metų sutartį su Talenu Hortonu-Tuckeriu.
Amerikietis 2019-ųjų NBA naujokų biržoje buvo pakviestas 46-uoju šaukimu ir debiutavo Los Andželo „Lakers“ gretose, sezoną su komanda baigė kaip NBA čempionas.
Po trejų metų Kalifornijoje 24-erių 193 cm ūgio gynėjas buvo mainais išsiųstas į Jutos „Jazz“, o praėjusį sezoną praleido Čikagos „Bulls“ gretose, kuriose atsidūrė kaip laisvasis agentas.
Žaisdamas šalia Mato Buzelio T.Hortonas-Tuckeris per 13 minučių rinko 6,5 taško (34 procentai tritaškių), 1,7 atkovoto kamuolio ir 1,4 rezultatyvaus perdavimo. Jam tai buvo prasčiausi skaičiai nuo debiutinio sezono, kuriame sužaidė tik šešis mačus.
Karjeros piką jis išgyveno Jutoje, 2022–2023 metų sezone fiksuodamas 10,7 taško, 3,2 atkovoto kamuolio bei 3,8 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
Šarūno Jasikevičiaus treniruojama „Fenerbahče“ Eurolygos čempionų titulą gins gerokai pasikeitusi. T.Hortonas-Tuckeris būtų jau trečiasis komandos žaidėjas be patirties Europoje, prisijungdamas prie Brandono Bostono ir Armando Bacoto.
