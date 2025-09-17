A.Silveris apžvelgė galimą NBA lygos Europoje starto datą bei arenų problemą

NBA komisaras Adamas Silveris planus apžvelgė Niujorke vykusioje konferencijoje, kurioje patvirtino jau anksčiau spaudoje pasirodžiusį galimo starto laikotarpį.
„2027-ųjų startas būtų ambicingas tikslas, dėl to klausimų nėra, bet nenorėtume laukti ilgiau nei iki 2028-ųjų. Dabar turime galimybę to imtis“, – teigė amerikietis.
Naujos lygos startą jis nori orietuoti aplink 2028-ųjų olimpines žaidynes, kurios vyks Los Andžele ir gali atnešti papildomo dėmesio krepšiniui.
„Krepšinis šiuo metu yra turbūt greičiausiai augantis sportas pasaulyje, Europoje populiarumu nusileidžianis tik futbolui, tad regiu čia aiškią galimybę“, – teigė A.Silveris.
Finansines ir strategines tokios NBA plėtros galimybes patikėta įvertinti žymioms Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) kompanijoms „JPMorgan Chase“ ir „Raine Group“.
A.Silveris pripažino, kad įvesti griežtą „algų kepurę“ Europoje būtų sudėtinga dėl skirtingų šalių įstatymų, bet vis tiek tikisi senajame žemyne išvystyti konkurencingas pirmenybes.
„Kad ir kaip mėgčiau europietišką futbolą, nenorime lygos su tokiais aiškiais favoritais. Nenorime lygos, kurioje tik kelios komandos realiai pretenduotų į titulą, kaip Čempionų lygoje. Norime modeliuoti lygą pagal sau pažįstamą sistemą, kuri leidžia reguliuoti konkurencingumą, kur kiekviena komanda turėtų realų šansą taikytis į titulą“, – tikino amerikietis.
Viena iš problemų NBA komisaras įvardino arenų logistiką ir infrastruktūrą – pasak jo, šiose trūksta VIP ložių, restoranų ar užkulisių erdvių, kuriose operuotų žurnalistai bei rungtynių organizatorių. Naujoji lyga galėtų startuoti jau esamose arenose, bet ilgainiui tikimasi ir naujų arenų didžiuosiuose Europos miestuose.
Apie galimybę žaisti naujoje lygoje bendraujama ir su dabartiniais Eurolygos klubais, bet Serbijos žiniasklaida dar pavasarį skelbė, kad NBA taikosi į didžiausius žemyno miestus – Madridą, Barseloną, Miuncheną, Berlyną, Paryžių, Londoną, Mančesterį, Milaną, Romą, Stambulą bei Atėnus. Tai leidžia suprasti, kad tradicinės krepšinio rinkos kaip Lietuva ar Serbija nėra tarp prioritetų.
