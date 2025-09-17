Lietuvos greitųjų šaškių čempionato nugalėtojai Trakuose – Domčevas ir Žukauskienė

Tarp vyrų nugalėjo Aleksejus Domčevas. Jis surinko net 16 taškų iš 18 galimų. Antras buvo Kęstutis Blaževičius su 13 tšk.
Po 12 tšk. surinko net 3 sportininkai. Bronza pagal papildomus rodiklius atiteko Modestui Klimui.
Moterų varžybose triumfavo Vida Žukauskienė su 17 tšk. iš 22 galimų. Ji pagal papildomus rodiklius aplenkė Romualdą Šidlauskienę (17). Trečia liko Dalė Baltulienė (15).
