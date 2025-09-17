Eurolygos atranką pasitinkantis V.Stanišauskas: kol kas žaidėjomis tikime

Vilnietės FIBA moterų Eurolygos atrankoje sieks per perlipti nelengvą barjerą – tituluotąjį Buržo „Tango Basket“ iš Prancūzijos. Dėl išsvajoto bilieto į pagrindinį turnyro etapą jo atrankoje bus žaidžiama dvejų rungtynių, namų ir išvykos, serija.
Pasiruošimo sezonui etape pajėgiausia Lietuvos komanda sužaidė penkerias rungtynes. „Kibirkštis“ Lenkijoje dusyk nusileido taip pat Eurolygos atrankai besiruošiančiai Liublino AZS UMCS komandai 78:81 ir 71:88, Vilniuje įveikė LCC tarptautinį universitetą 90:54, o praėjusį savaitgalį keturių komandų turnyre iškovojo „BlueIron“ supertaurę, įveikdama Talino „TSA/Talinn“ 115:26 ir Klaipėdos „Neptūną-Amberton“ 78:77.
Pirmųjų Eurolygos atrankos serijos rungtynių išvakarėse „Kibirkšties“ vyr. treneris Vilnius Stanišauskas nesiryžo vertinti komandos pasirengimo.
„Darbingos nuotaikos. Turėjome turnyrą savaitgalį. Pirmos rungtynės jame buvo labai lengvos. Gal tas ir išmušė iš vėžių, kad tos antros gavosi tokios sunkesnės, nes pradėjom atsipalaidavę ir gavome gerų pamokų. Turėjome dar tris geras dienas pasiruošimui. Manau, kad būsime pasiruošę tiek, kiek galime geriausiai.
Reikia suprasti, kad sezono startas, kad nemažai naujų žaidėjų, treneris pasikeitęs. Daug naujovių tiek puolime, tiek gynyboje. Automatiškai gaunasi daug sunkiau šiandien būti pasiruošus 100 proc., bet stengiamės ir pažiūrėsime, kaip mes atrodysime“, – sakė Vilniaus ekipos treneris.
– Treneri, kiek sudėtinga žaisti tokia svarbias rungtynes tokiu ankstyvu sezonų metu, žinant, kad komanda yra stipriai pasikeitusi ir jūs esate naujas komandoje?
– Nėra lengva. Norisi įsivesti savo taktiką, tiek puolime, tiek gynyboje. Aišku, turėjome tą mėnesį ir fizinio rengimo treniruočių. Tikrai nesame dar pasiruošę taip, kaip atrodysime sezono eigoje. Vis dėlto, tai – sezono startas. Bet visoms kvalifikacijos komandoms yra duotas tas laikas ir kiekviena ruošis, ką gali geriausiai.
– Žiūrint į Buržo komandą, kokie realūs šansai patekti į Eurolygą?
– Šansus reikės vertinti po pirmųjų rungtynių. Žinome komandą, žinome, kad yra su didelėmis tradicijomis, daug metų žaidžianti aukščiausiu lygiu ir kovojanti dėl aukščiausių vietų tiek Europoje, tiek Prancūzijoje, turi Prancūzijos rinktinės žaidėjų, turi žaidėją iš Šveicarijos rinktinės, turi labai galingą WNBA žaidėją penktoje pozicijoje. Stipri komanda. Žiūrėsime, kaip mums pavyks.
– Kokia yra žaidėjų kondicija? Turite traumų? Koks fizinis pasiruošimas?
– Mini traumelių visą laiką kažkiek yra. Džiaugiuosi, kad žaidėjos, išskyrus gal jaunąją Gabiją, kuri kol kas negali sportuoti, visos sportuoja. Pasiruošimo pradžioje turėjome ir ligų, ir tokių mini traumų, kurios šiek tiek irgi išmušė pasiruošimą iš ritmo. Džiaugiuosi, kad dabar esame visi kartu ir rytoj planuojame startuoti pilnos sudėties. Nors, žinote, dar šiandien ir rytoj turim treniruočių. Tikiuosi, kad viskas bus gerai.
– Justina Miknaitė neseniai grįžo iš 3×3 rinktinės. Koks jos pasirengimas?
– Justina žino mane iš moterų rinkinės. Į taktiką jai buvo lengviau įeiti ir gynybos, ir puolimo. Grįžo geroje formoje. Ji visada yra ta žaidėja, kuri ir aikštelėje, ir treniruotėse, rungtynėse atiduoda 100 proc. savęs, tai viskas gerai.
– Patekimas arba nepatekimas į Eurolygą gali turėti įtakos komandos sudėčiai?
– Pasižiūrėsime, kaip mes atrodysime. Žiūrėsime, kaip atrodo ir legionierės, ir vietinės žaidėjos. Mes surinkome komandą tokią, kuri, tikime, kad gali žaisti. Kol kas žaidėjomis tikime. Pasižiūrėsime, kaip viskas susidėlios.
– Ką svarbiausiai ir labiausiai akcentuojate žaidėjoms?
– Akcentuojame varžovių fiziškumą, kiekvienos prancūzių žaidėjos stipriąsias puses, kas bus labai svarbu. Žinome, kaip jos žaidžia, kaip jas pristabdyti. Akcentuojame, kad jos agresyviai ginasi, agresyvi pikenrolo gynyba. Ruošiamės tam ir norime komandiškai apsiginti ir komandiškai surasti spragų jų gynyboje.
– Kiek tikitės sulaukti sirgalių?
– Labai sunku prognozuoti. Tikiuosi, kad jų bus tikrai nemažai ir ateis mūsų palaikyti. Reklamos yra socialiniuose tinkluose ir televizijoje, todėl labai kviečiu vilniečius ateiti palaikyti mus – Vilniaus moterų komandą.
FIBA moterų Eurolygos pirmosios atrankos serijos rungtynės „Vilnius Active“ arenoje tarp „Kibirkšties“ ir „Tango Basket“ komandų įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 18 d. Jas tiesiogiai transliuos TV6 kanalas.
