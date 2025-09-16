„Steko“ marškinėlius vilkės „Ryto“ sistemos aukštaūgis

Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) čempionate 211 cm ūgio centras „Ryto“ dubleriams atstovavo pastaruosius dvejus metus (2023–2025 m.).
Praėjusį sezoną 21-erių aukštaūgis per 10,5 minutės rinko po 3,4 taško, 1,9 atkovoto kamuolio ir 1,4 naudingumo balo.
Ukmergėje kitą sezoną žais Mantas Šerkšnas, Dominykas Bučas, Kostas Jonuška, Vytautas Saulis, Justas Šukelis, Kipras Urbanavičius ir Robertas Subotkevičius. Prie komandos vairo liks Tadas Stankevičius.
