TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

„Steko“ marškinėlius vilkės „Ryto“ sistemos aukštaūgis

2025-09-16 20:07 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-16 20:07

Prie Ukmergės „Steko“ oficialiai jungiasi Vilniaus „Ryto“ sistemos auklėtinis Aistis Lukoševičius.

A.Lukoševičius keliasi į Ukmergę (rytasvilnius.lt)

Prie Ukmergės „Steko" oficialiai jungiasi Vilniaus „Ryto" sistemos auklėtinis Aistis Lukoševičius.

0

Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) čempionate 211 cm ūgio centras „Ryto“ dubleriams atstovavo pastaruosius dvejus metus (2023–2025 m.).

Praėjusį sezoną 21-erių aukštaūgis per 10,5 minutės rinko po 3,4 taško, 1,9 atkovoto kamuolio ir 1,4 naudingumo balo.

Ukmergėje kitą sezoną žais Mantas Šerkšnas, Dominykas Bučas, Kostas Jonuška, Vytautas Saulis, Justas Šukelis, Kipras Urbanavičius ir Robertas Subotkevičius. Prie komandos vairo liks Tadas Stankevičius.

