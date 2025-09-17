K.Evansas dėl traumos praleis Eurolygos startą

Skelbiama, kad amerikiečiui pažeista dešinio kelio girnelė, todėl negalės treniruos mažiausiai 15–20 dienų. Teigiama, kad ant parketo jis gali sugrįžti po 4 savaičių.
OLY greitai reaguoja į situaciją ir rinkoje jau ieško žaidėjo, kuris galėtų užpildyti atsiradusią spragą, nes Eurolygos kovos startuos jau rugsėjo 30 dieną.
K.Evansas dėl traumos praleido visą praėjusį sezoną, o ant parketo grįžo „Olympiacos“ draugiškose rungtynėse, tačiau vėl patyrė traumą.
