  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

K.Evansas dėl traumos praleis Eurolygos startą

2025-09-17 13:52 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-17 13:52

Pirėjo „Olympiacos“ gynėjas Keenanas Evansas vėl patyrė traumą.

K.Evansas vėl patyrė traumą

Pirėjo „Olympiacos“ gynėjas Keenanas Evansas vėl patyrė traumą.

0

Skelbiama, kad amerikiečiui pažeista dešinio kelio girnelė, todėl negalės treniruos mažiausiai 15–20 dienų. Teigiama, kad ant parketo jis gali sugrįžti po 4 savaičių.

OLY greitai reaguoja į situaciją ir rinkoje jau ieško žaidėjo, kuris galėtų užpildyti atsiradusią spragą, nes Eurolygos kovos startuos jau rugsėjo 30 dieną.

K.Evansas dėl traumos praleido visą praėjusį sezoną, o ant parketo grįžo „Olympiacos“ draugiškose rungtynėse, tačiau vėl patyrė traumą.

