TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Keshornas Walcottas po 13 metų pertraukos iškovojo auksą stambiausiose metų varžybose

2025-09-18 15:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-18 15:29

Tokijuje (Japonija) vykstančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate ketvirtadienį kiek netikėtai susiklostė vyrų ieties metimo rungtis.

Keshornas Walcottas | Scanpix nuotr.

0

Trinidado ir Tobago atstovas Keshornas Walcottas ketvirtu bandymu įrankį nusviedė 88,16 metro ir pasiekė geriausią savo sezono rezultatą. Vėliau per lietų K. Walcotto varžovai rezultatų nepagerino ir jis tapo čempionu.

Dar 2012 m. Londono olimpiadoje K. Walcottas iškovojo auksą. Tąkart jis tapo jauniausiu visų laikų olimpiniu ieties metimo čempionu (19 metų, 131 diena) ir tapo pirmu sportininku lengvosios atletikos istorijoje, kuris tais pačiais metais laimėjo tos pačios rungties pasaulio jaunimo čempionatą ir olimpiadą.

Po auksinio Londono K. Walcotto rezultatai buvo daug kuklesni ir be Rio de Žaneiro olimpiados bronzos jis daugiau stambiausių varžybų medalių neturėjo. Pasaulio čempionatuose iki starto Tokijuje K. Walcottas apskritai neturėjo medalių.

Sidabrą Tokijuje laimėjo Andersonas Petersas iš Grenados (87,38), o bronzą – amerikietis Curtisas Thompsonas (86,67).

Daugelis favoritų liko už prizininkų trejeto. Sezono lyderis (91,51) vokietis Julianas Weberis buvo 5-as (86,11), pasaulio čempiono titulą gynęs indas Neerajas Chopra (84,03) – 8-as, Paryžiaus olimpinis čempionas pakistanietis Arshadas Nadeemas (82,75) – 10-as, o Tokijo olimpinis vicečempionas ir triskart pasaulio čempionato prizininkas čekas Jakubas Vadlejchas (78,71) – 11-as.

