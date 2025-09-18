A lygos turo anonsas: lyderiai gali dar labiau pabėgti

Alytaus DFK „Dainava“ – FA „Šiauliai“. Rugsėjo 19 dieną, 19.30 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:2, 1:2, 1:3.
Dainaviečiams namuose liko sužaisti penkerias rungtynes.
Savo sirgalių akivaizdoje Alytaus klubas šiame sezone surinko vos 6 taškus – pasiekta tik viena pergalė prieš Gargždų „Bangą“. Pirmą kartą 2025-aisiais atimti taškai iš Telšių „Džiugo“ leido iki minimumo sumažinti deficitą nuo Vilniaus „Riterių“, kuriems iki kito rinktinių lango spalį reikės grumtis su pirmojo penketo atstovais. Vis dėlto „Dainavos“ kokybinis šuolis žaidime nemažai priklausys nuo to, kada į rikiuotę grįš traumas besigydantys žaidėjai. Praėjusiame mače vyr. treneris Mergenas Orazovas turėjo vos šešis futbolininkus ant atsarginio suolo.
Lietuvos čempionate šiauliečiai tarpusavio mačuose varžosi puikiai. Per 11 mačų patirtas vos vienas pralaimėjimas, tiesa, svečiuose pasiektos dvi pergalės. FA „Šiauliai“ po patirtos nesėkmės sekmadienį vis dar laikosi 4-oje vietoje ir artimiausias dvejas rungtynes žais su pirmenybių autsaideriais. Prarasti taškai Alytuje, tikėtina, reikštų nusileidimą į 5-ąją poziciją, visgi, po diskvalifikacijos bus sugrįžęs Eligijus Jankauskas, tad šiauliečiai yra gana akivaizdūs dvikovos favoritai.
Vilniaus „Riteriai“ – Vilniaus „Žalgiris“. Rugsėjo 19 dieną, 19.30 val. Vilnius, FK „Žalgiris“ namų stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:3, 0:2, 1:2.
„Žalgiris“ po labai ilgos pertraukos gali pakilti iš 5-osios vietos.
„Riteriai“ praėjusią savaitę patyrė didžiausią pralaimėjimą sezone, tačiau tai didelių pasekmių neturėjo. Vilniaus klubui artimiausiomis savaitėmis teks galingi oponentai, tad papildyti taškų kraitį bus sudėtinga. Dvikovos su „Kauno Žalgiriu“ antrame kėlinyje priverstinai buvo pakeistas Arvydas Novikovas, be to, rungtyniauti negalėjo svarbus vidurio gynėjas Arthuras Pierino. Be šio brazilo penktadienį „Riteriai“, siekdami išlaikyti intrigą, gali turėti labai didelių problemų prie savo vartų.
Vyr. trenerio Rolando Džiaukšto debiutas Gargžduose buvo sėkmingas. Po pastarojo laimėjimo žalgiriečiai su 43 taškais pasivijo šiauliečius ir deficitą nuo Marijampolės „Sūduvos“ sumažino iki 3 taškų. Praėjusiame mače aikštėje nepasirodė Ebenezeras Ofori, tiesa, visą mačą sužaidė Gustas Jarusevičius, o Motiejus Burba pagrindinės komandos marškinėlius apsivilko po beveik penkių mėnesių pertraukos. Po penktadienio mačo „Žalgirio“ lauks nelengva keturių išvykų į kitus miestus serija.
„Panevėžys“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Rugsėjo 21 dieną, 17 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:2, 3:0, 1:3.
Sekmadienį susigrums abu „FPRO LFF taurės“ finalo dalyviai.
„Panevėžys“ po apmaudžiai prarastų poros taškų atsigriebė Marijampolėje ir trečią kartą žais finale. Tiesa, jei rugsėjo 28-ąją triumfuoti nepavyks, beliks griebtis šiaudo Lietuvos čempionate, kur situacija yra komplikuota. Norint atsidurti pirmame ketverte, panevėžiečiams reikalinga pergalių serija. Sekmadienio dvikovoje Aukštaitijos sostinės komanda versis be diskvalifikuoto Isaaco Asante, tačiau taurės mačui jau buvo registruotas traumą išsigydęs vidurio saugas Lovro Grajfoneris.
Mėlynai balti turėjo mažiau poilsio, bet pusfinalyje po pratęsimo nugalėjo „Džiugą“ ir trečią kartą rungtyniaus finale. Praėjusią savaitę nugalėjus Saulės mieste, nuo 3–5 vietas užimančių varžovų išlaikytas užtikrintas atstumas. Vis dėlto Panevėžyje strategui Andriui Skerlai reikės versis be dviejų kraštuose rungtyniaujančių futbolininkų – Carlosas Duke‘as bei kapitonas Klaudijus Upstas yra diskvalifikuoti. Svečiuose „Hegelmann“ ekipa pralaimėjo net šešerias rungtynes, tad artimiausios akistatos scenarijus yra visiškai nenuspėjamas.
„Kauno Žalgiris“ – Telšių „Džiugas“. Rugsėjo 21 dieną, 17 val. Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:2, 1:0, 2:1.
Kauniečiai priims puikiai svečiuose rungtyniaujančius varžovus.
„Kauno Žalgiris“, žaisdamas Dariaus ir Girėno stadione, yra sunkiai sustabdomas. Per pastarąsias penkerias rungtynes žalgiriečiai net keturis kartus nugalėjo 3-ijų arba didesniu įvarčių skirtumu. Pozityvu tapo po beveik mėnesio pertraukos įvartį pelnęs Dejanas Georgijevičius, kuriam našta, išvykus Romualdui Jansonui, dar labiau išaugs. Tiesa, šeimininkai negalės verstis vieno svarbaus futbolininko paslaugomis, kadangi 11 įvarčių šiemet pelnęs Amine‘as Benchaibas yra diskvalifikuotas.
„Džiugas“ pralaimėjo trečią „FPRO LFF taurės“ pusfinalį iš eilės ir, norėdamas pasiekti Europos varžybų svajonę, sužaisti nepriekaištingą ketvirtą ratą. 38 taškus turintys džiugiečiai žengia šešti bei 5 taškais atsilieka nuo 4-oje vietoje žengiančių šiauliečių. Žemaitijos atstovai svečiuose yra iškovoję net devynias pergales – tokiu pasiekimu gali pasigirti tik „Kauno Žalgiris“. Padėti savo naujai komandai galės buvęs „Riterių“ kapitonas Jakubas Wawščyckas, kuris žaidė trečiadienio akistatoje taurėje.
Gargždų „Banga“ – Marijampolės „Sūduva“. Rugsėjo 21 dieną, 18.25 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 0:1, 1:2.
Rungtynes iš Gargždų miesto stadiono tiesiogiai transliuos LRT Plius kanalas.
„Banga“ gali tapti pirmąja komanda, kuri sužinos savo galutinę poziciją turnyro lentelėje. Tai būtų 8-oji vieta, tad norint to išvengti, reikia aplenkti vieną iš 6 taškais daugiau turinčių varžovų. Pergalių rinkimo dinamika pernelyg neįkvepia – per pastarąsias šešerias rungtynes pasiekta vos viena pergalė Alytuje. Sezonui artėjant į pabaigą, „Bangos“ žaidėjų gretos pildosi: į rikiuotę sugrįžo Aaronas Olugbogi, po daugiau nei keturių mėnesių pertraukos mačui buvo registruotas Rokas Filipavičius.
Marijampoliečiai baigė savo pasirodymą „FPRO LFF taurės“ pusfinalyje ir toliau tęs kovą dėl vietų tarptautinėse varžybose. Sekmadienį „Sūduva“ grumsis Gargžduose, o trečiadienį žais paskutines atidėtas rungtynes lyderio tvirtovėje. Tarpusavio akistatose Marijampolės klubas pasižymi keturių iš eilės pergalių serija, tiesa, ją pratęsti reikės be diskvalifikuoto puolėjo Lucky Tomo. Išvykose 3-ioje pozicijoje žengianti „Sūduva“ laimėjimu nesidžiaugė jau daugiau negu du mėnesius.
