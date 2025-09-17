Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuviai žaidė Vokietijoje ir Čekijoje

2025-09-17 22:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-17 22:02

Trečioje Vokietijos lygoje trečiadienį lietuvis Lukas Michelbrink vėl žaidė visą antrą kėlinį, o jo ginamas Kotbuso „Energie“ klubas namuose 2:1 įveikė Aujės „Erzgebirge“ klubo žaidėjus.

Lukas Michelbrink (deš.) | Klubo nuotr.

Trečioje Vokietijos lygoje trečiadienį lietuvis Lukas Michelbrink vėl žaidė visą antrą kėlinį, o jo ginamas Kotbuso „Energie" klubas namuose 2:1 įveikė Aujės „Erzgebirge" klubo žaidėjus.

0

Tuo metu Čekijos lygoje buvo pratęstos dėl lietaus atidėtos rungtynės, kuriose visas 90 minučių žaidė gynėjas Nojus Audinis, o jo ekipa „Teplice“ išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Ostrava“ klubu.

Justas Lasickas nebuvo registruotas „Rijeka“ klubo Kroatijos taurės šešioliktfinalio rungtynėms, kurias jo klubas ir taip laimėjo rezultatu 4:0 prieš „Maksimir“ ekipą.

