Lietuviai žaidė Vokietijoje ir Čekijoje

Tuo metu Čekijos lygoje buvo pratęstos dėl lietaus atidėtos rungtynės, kuriose visas 90 minučių žaidė gynėjas Nojus Audinis, o jo ekipa „Teplice“ išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Ostrava“ klubu.
Justas Lasickas nebuvo registruotas „Rijeka“ klubo Kroatijos taurės šešioliktfinalio rungtynėms, kurias jo klubas ir taip laimėjo rezultatu 4:0 prieš „Maksimir“ ekipą.
