TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Be1 NFA“ debiutas UEFA Jaunimo lygoje pažymėtas lygiosiomis

2025-09-18 16:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-18 16:31

Dariaus ir Girėno stadione įvyko pirmoji Lietuvos ir Suomijos jaunimo čempionų akistata. Kauno „Be1 NFA“ sužaidė rezultatu 1:1 (0:0) su HJK bendraamžiais.

„Be1 NFA“ | Klubo nuotr.

Dariaus ir Girėno stadione įvyko pirmoji Lietuvos ir Suomijos jaunimo čempionų akistata. Kauno „Be1 NFA“ sužaidė rezultatu 1:1 (0:0) su HJK bendraamžiais.

0

Atsakomoji komandų dvikova spalio 1-ąją vyks Helsinkyje. Poros nugalėtojas susitiks su „Trabzonspor“ ekipa iš Turkijos.

Pirmajame kėlinyje komandos pademonstravo nedaug grėsmingų momentų. Kauniečiai atliko tris smūgius link vartų, o Suomijos čempionai – vos vieną. Arčiausiai įvarčio „Be1 NFA“ buvo 17-ąją minutę, kai smūgiavo Tomas Gutauskas, o prieš tai dėkingą progą turėjo Justas Rakauskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antro kėlinio pradžioje smūgius atliko Gerdas Barkauskas ir Karolis Kuodis. Decibelų lygis stadione ženkliai pakilo 60 minutę, kai individualų reidą taikliai užbaigė Tomas Gutauskas ir švieslentėje sužibo 1:0.

Po praleisto įvarčiai suomiai perėmė žaidybinę iniciatyvą ir vertė „Be1 NFA“ komandą kantriai gintis. Galiausiai, svečių pastangos buvo vainikuotos Arto Berishos įvarčiu 81 minutę.

Per likusį rungtynių laiką Edmundo Pukio ir Perparimo Hetemajaus treniruojamoms komandoms nepavyko pakeisti rezultato. Po dviejų savaičių komandos susitiks vėl Helsinkio futbolo stadione.

Rungtynių statistika

Be1 NFA – HJK 1:1 (0:0);

Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas;

Teisėjas – Antoine Chiaramonti (Andora);

Įvarčiai: 60 min. Tomas Gutauskas („Be1 NFA“); 81 min. Art Berisha („HJK“);

Įspėti: 20 min. Justas Rakauskas, 75 min. Renat Shvedchenko, 80 min. Arnas Jucius („Be1 NFA“); 36 min. Jere Kari („HJK“).

„Be1 NFA“ komandos sudėtis: Kajus Būblys, Ignas Virbalas, Majus Žižys (64 min. Arnas Jucius), Jugas Turčinskas, Jokūbas Žiedelis, Gerdas Barkauskas, Tomas Gudaitis, Justas Rakauskas, Elijus Trumpa, Karolis Kuodis (64 min. , Renat Shvedchenko), Tomas Gutauskas (85 min. Jonas Stapulionis).

Atsargoje: Jokūbas Milius, Emilis Starkus, Markas Jasunskis, Stanislav Brykov, Daniil Poberezhnyi, Arėjas Milkintis.

