Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

NKL turi naują vadovą

2025-09-18 12:34 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-18 12:34

Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) vykdomojo komiteto posėdyje buvo patvirtinta naujo lygos vykdančiojo direktoriaus kandidatūra.

J.Jasiukaitis imasi darbo (NKL nuotr.)

Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) vykdomojo komiteto posėdyje buvo patvirtinta naujo lygos vykdančiojo direktoriaus kandidatūra.

REKLAMA
0

Naujuoju NKL vadovu tapo krepšinio ir sporto pasaulyje jau gerai žinomas Justinas Jasiukaitis. Šiuo metu jis vadovauja Lietuvos veteranų lygai, taip pat yra Lietuvos savivaldybių sporto vadovų asociacijos viceprezidentas.

Anksčiau Jasiukaitis dešimtmetį dirbo Panevėžio miesto savivaldybėje – buvo Sporto skyriaus vedėjas bei administracijos direktoriaus pavaduotojas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pakeis nuo birželio mėnesio NKL vykdančiosios direktorės pareigas ėjusią Juliją Semionovą.

REKLAMA
REKLAMA

„Prisijungti prie NKL organizacijos nusprendžiau todėl, kad ši lyga yra ypač svarbi Lietuvos krepšinio piramidėje – čia auga būsimieji LKL ir tarptautinių arenų žaidėjai, čia formuojasi trenerių ir vadybininkų karta, – kalbėjo naujasis NKL vadovas. – Mane motyvuoja galimybė prisidėti prie jaunų talentų ugdymo bei regionų bendruomenių stiprinimo.

REKLAMA

Artėjančiam sezonui ruošiamės kryptingai ir skiriame daug dėmesio transliacijų kokybei, klubų organizaciniam stiprinimui ir sirgalių patirčiai. Tikiu, kad šis sezonas taps dar vienu žingsniu į priekį kuriant modernią, tvarią ir patrauklią Nacionalinę krepšinio lygą.“

Lyga taip pat dėkoja Semionovai, kuri pastaraisiais mėnesiais laikinai užėmė vykdančiosios direktorės pareigas. NKL vadovybė išreiškė dėkingumą už jos atsakingą darbą ir sklandžiai užtikrintą lygos veiklą pereinamuoju laikotarpiu.

NKL pirmenybių 2025–2026 m. sezone varžysis 17 klubų, sezono startas numatytas spalio 2-ąją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų