NKL turi naują vadovą

Naujuoju NKL vadovu tapo krepšinio ir sporto pasaulyje jau gerai žinomas Justinas Jasiukaitis. Šiuo metu jis vadovauja Lietuvos veteranų lygai, taip pat yra Lietuvos savivaldybių sporto vadovų asociacijos viceprezidentas.
Anksčiau Jasiukaitis dešimtmetį dirbo Panevėžio miesto savivaldybėje – buvo Sporto skyriaus vedėjas bei administracijos direktoriaus pavaduotojas.
Jis pakeis nuo birželio mėnesio NKL vykdančiosios direktorės pareigas ėjusią Juliją Semionovą.
„Prisijungti prie NKL organizacijos nusprendžiau todėl, kad ši lyga yra ypač svarbi Lietuvos krepšinio piramidėje – čia auga būsimieji LKL ir tarptautinių arenų žaidėjai, čia formuojasi trenerių ir vadybininkų karta, – kalbėjo naujasis NKL vadovas. – Mane motyvuoja galimybė prisidėti prie jaunų talentų ugdymo bei regionų bendruomenių stiprinimo.
Artėjančiam sezonui ruošiamės kryptingai ir skiriame daug dėmesio transliacijų kokybei, klubų organizaciniam stiprinimui ir sirgalių patirčiai. Tikiu, kad šis sezonas taps dar vienu žingsniu į priekį kuriant modernią, tvarią ir patrauklią Nacionalinę krepšinio lygą.“
Lyga taip pat dėkoja Semionovai, kuri pastaraisiais mėnesiais laikinai užėmė vykdančiosios direktorės pareigas. NKL vadovybė išreiškė dėkingumą už jos atsakingą darbą ir sklandžiai užtikrintą lygos veiklą pereinamuoju laikotarpiu.
NKL pirmenybių 2025–2026 m. sezone varžysis 17 klubų, sezono startas numatytas spalio 2-ąją.
